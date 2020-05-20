照顧者哀歌︱看顧病女感疲　六旬母與女墮樓亡　曾向親友透露死念

將軍澳發生母女墮樓案。今早（20日）9時許，將軍澳新都城一對母女由寓所墮下，當場不治，警方調查後暫列作自殺案。據了解，涉事單位一家三口居住，包括一對60多歲父母及30多歲女兒，母親疑因照顧長期病患女兒感疲累，今早曾向親友透露有尋死念頭。

今早（20日）9時許，將軍澳新都城3期都會豪庭2座位置，警方接獲上址保安報案指，兩名女子由上址一個單位高處墮下。警員及救護員接報到場，救護員證實兩人已死亡，遺體及後移至停車場內暫放作調查，將軍澳警區重案組正跟進事件，鑑證科及後亦到場調查。現場消息指，墮樓雙亡是一對母女。

消息指，涉事單位由一對60多歲父母及30多歲的細女同住，女兒患有長期病患，經常肚痛需進出醫院，其母親疑因需要照顧女兒而感到疲累。今早女兒再次肚痛，其母曾致電親友透露想與細女一同尋死念頭，而事發時父親已離家外出。

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