照顧者哀歌︱毛冷店女東主偕女墮斃　商戶感可惜：對個女無微不至

將軍澳一對母女墮斃，再次揭露照顧者壓力爆煲問題。墮斃的71歲姓蘇婦人於旺角開設毛冷舖多年，「佢人好好架，好開朗㗎又會打招呼，平時同我哋都有講有笑！」有附近商戶指，蘇婦於上址開毛冷舖多年，她不時帶同幼女開舖，「佢個細女都好乖㗎，佢身體機能有問題。」她稱，蘇婦對女兒無微不至，對於日前蘇婦與幼女墮樓亡，該名商戶坦言感到突然及可惜。

墮斃的71歲姓蘇母親於旺角開設毛冷舖，有附近商戶指蘇婦於上址開毛冷舖多年，她不時帶同幼女開舖。（陳蕾蕾攝）

事發在昨日（20日），將軍澳新都城3期都會豪庭2座，一對母女由高層寓所墮下，該名71歲母親及41歲女兒當場不治，警方經初步調查，案件列自殺協定，交由將軍澳警區重案組跟進。

消息指，71歲蘇姓死者與丈夫育有3名女兒。大女及次女已搬走，剩下患輕度智障的41歲細女與兩老同住，細女體弱多病，經常進出醫院，需由蘇婦照顧。據了解，細女受肚痛困擾。蘇婦曾透露因照顧細女，感到心身疲累，欲與細女一同尋死念頭。

張超雄：照顧者年紀漸邁 難以全天候照顧

立法會議員張超雄表示，隨照顧者年紀漸長會更難照顧成年患病子女。他指病患的子女通常難以自理基本起居飲食，同時精神或健康均欠佳，不少照顧者隨著年紀漸邁，身體日差，難以全天候照顧成年患病子女。立法會社福界議員邵家臻則批評，政府對照顧者的支援欠奉，目前本港對於照顧者的定義並不清晰，亦沒有統計數字及相應對策，即便有上門送飯﹑陪診服務等，輪侯亦需非常長的時間。