直播│網民發起元朗、太古城毋忘721　警入YOHO MALL拉封鎖線

去年7月21日元朗發生白衣人襲擊群眾事件，過去多月網民於每月21日均發起示威或靜坐活動，今日為事件十個月，網民再發起今晚8時於西鐵綫元朗站舉行「7‧21唔見人十個月」活動。另外傍晚6時30分於太古城及銅鑼灣，亦分別有網民發起毋忘721的「和你唱」及靜坐活動。

記者下午4時許到元朗站一帶視察，元朗站通往YOHO MALL 形點商場的出口已經落閘，多輛警車於商場外戒備。另外於太古城中心外，亦有多輛警車戒備。

【20:20】元朗：商場內防暴警員一度舉黃旗警告，10多人被截查包括元朗區議員張秀賢。張秀賢等人於被截查議員證件後獲放行。

【20:10】元朗：大批防暴警員及軍裝警進入YOHO MALL商場，並於近中庭位置近欄杆拉起封鎖線。商場部分店舖落閘。