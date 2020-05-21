【雷霆20】警粉嶺、將軍澳搗非法賭檔　拘70歲主持19男女賭客

警方今午分別於粉嶺及將軍澳執行代號「雷霆二○」（Thunderbolt 20）的打擊非法賭博行動，搗破2個懷疑非法賭檔，並拘捕1名男主持人及19名賭客，並檢獲3張電動麻雀枱、1副撲克牌及逾千元賭款等證物。被捕人士正被扣留調查。

新界北總區反三合會行動組聯同特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，下午約5時30分，突擊搜查粉嶺和隆街14號的單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕1名70歲姓何男子，涉嫌管理賭博場所，以及3男12女賭徒，年齡介乎38至77歲，涉嫌在賭博場所內賭博。行動中，警方檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及約1,200元賭款。

將軍澳警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員根據線報，下午約3時，尚德邨1公園搗破1個懷疑非法賭檔，拘捕4名49至73歲男子，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博。行動中，警方檢獲小量現金、1副撲克牌及1批桌椅。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行。根據《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款3萬港元及監禁9個月。市民切勿以身試法。