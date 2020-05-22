【塌樹傷人】沙田博康邨街市外冧樹　老翁遭樹椏擊中重創

今早（22日）本港多區有驟雨及狂風雷暴，警方接獲數宗塌樹報告。早上8時許，沙田博康邨街市外有樹木倒冧，其間有樹枝墮下，並擊中1名途經的老翁。現場可見，老翁被一條約8米長的樹椏壓住動彈不得，接報到場警員在旁協助，最終他由消防員鋸斷樹枝救出，重創昏迷送院搶救，之後恢復清醒。警方正調查事件。