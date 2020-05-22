【塌樹傷人】沙田博康邨街市外冧樹　老翁遭樹椏擊中重創

最後更新日期：
今早（22日）本港多區有驟雨及狂風雷暴，警方接獲數宗塌樹報告。早上8時許，沙田博康邨街市外有樹木倒冧，其間有樹枝墮下，並擊中1名途經的老翁。現場可見，老翁被一條約8米長的樹椏壓住動彈不得，接報到場警員在旁協助，最終他由消防員鋸斷樹枝救出，重創昏迷送院搶救，之後恢復清醒。警方正調查事件。
現場可見，老翁被一條約8米長的樹椏壓身，他倒臥地面由消防員救出，重創昏迷送院搶救。（讀者劉先生提供圖片）
近年榻港塌樹傷人事件：
2019年5月9日：紅磡福至街一棵20米高的鳳凰木塌下，擊傷對面馬路一名女途人。 當時該名47歲姓區女途人正步經對面行人路的酒樓對開，被塌下樹冠擊中頭部，幸僅受輕傷流血。
2018年10月26日：屯門黃金海岸31座對開位置，一名姓羅60歲剪樹男工人工作期間，被一段長約3米、直徑約10厘米的樹幹擊中頭部，他陷入昏迷，由救護車送院搶救。
2018年10月2日：灣仔港灣道4號灣景國際酒店對開進行修剪樹木工程時，一段長約1.5米、直徑約一吋的樹枝塌下擊中一名41歲女工人，其頭、頸及肩受傷，其工友發現後報警求助。
2018年8月21日：觀塘順利邨基順學校對開一個巴士站，一名48歲的印傭，被約3米長、直徑約4吋、約30公斤重的樹椏擊中頭部，女傭倒地陷昏迷。同行的姓黃男僱主立即報警，女傭由救護車送院搶救，惜最終不治。