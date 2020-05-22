聲稱眾籌捐助反修例流亡海外者　32歲男子涉嫌洗黑錢被捕

反修例風波至今一年，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑稱，警方於今年3月下旬拘捕1名男子，涉嫌管理1個散播仇恨言論、虛假訊息、煽動暴力的社交平台。據悉，被捕者為Telegram「開掛之達人」頻道擁有人。 警方調查該案件期間，發現1個網上眾籌平台自去年9月起舉辦籌款活動，警方懷疑有欺詐成份，於是進行深入調查，於5月20日以「洗黑錢」罪名在大埔拘捕1名32歲男子，涉嫌經營有關籌款活動，被捕人約45萬元的資產被凍結。莫俊傑稱，該籌款活動聲稱為「幫助因反修例風暴而流亡海外的人士」，於去年9月成功籌得63萬港元，惟警方認為被捕人於籌款活動中作出欺詐行為。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑稱，警方以「洗黑錢」罪名在大埔拘捕1名32歲男子。（黃偉民攝）

有記者問及涉及什麼欺詐行為時，莫俊傑表示，被捕男子以幫助人的名義在網上籌款，但收到籌款後是否真的有幫人、亦或是用於其他目的、或私人用途等，仍是警方調查方向。案件仍在調查，實際涉案金額及資金去向有待進一步確定，不排除更多人被捕。行動中警方檢獲3部電腦、2部手提電話及1部平板電腦。

警方提醒市民，不法之徒會透過互聯網散播虛假信息，欺騙市民並獲取利益，因此參與網上眾籌時要留意資金的用處。警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，市民切勿以身試法。