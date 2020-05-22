賣「自救口罩」涉違商品說明條例　眾志一成員被海關拘捕

海關由四月初跟進本地生產商生產外科口罩，今（22日）拘捕1名24歲男商戶代表，涉嫌違反《商品說明條例》，並搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒外科口罩。據了解，涉案外科口罩為「自救口罩」，由香港眾志採購，以黃色為主「自救口罩」包裝發售。據悉，被捕人士為眾志成員之一。

海關表示，早前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。於接報後海關採取試購行動，並展開跟進調查。

海關把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，以跟進是否有違反《消費品安全條例》，測試結果證實樣本符合含菌量標準。然而，該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關遂於今日（22日）採取執法行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒，每盒35片裝共32,725片，涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩，市值約9.35萬元，並拘捕一名涉嫌違反《商品說明條例》的24歲男子，他為商戶代表。男子現已保釋外出。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關又指，由於商戶未能提供所作標示聲稱的證明，海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。