燒錯遺體｜殯儀館調錯遺體土葬變火化　殯儀代理：2個疏忽釀悲劇

東華三院轄下寰宇殯儀館疑「擺鳥龍」，未有核對遺體的資料，誤將土葬遺體送往火化，令雙方家屬遭受「二次傷害」！ 據了解，本周寰宇殯儀館有2名長者設靈，他們分別以「土葬」及「火葬」形式入殮。其間「火葬」的先人設靈前，疑殯儀館職員調錯遺體，造成「土葬」先人遺體遭領錯及火化。及後，本應為「土葬」的先人家屬，發現遺體並非其離世親人，揭發殯儀館調錯屍，職員立即報警。 有殯儀業人士指事件罕見，因一般而言遺體配有識別手帶，土葬或火化前均要多次核實資料，估計今次嚴重疏忽至少要犯下2個錯誤，包括職員未有核對好資料、家人疑草草認屍肇禍。本報正向東華三院查詢事件。

東華三院轄下寰宇殯儀館疑擺「鳥龍」，未有核對遺體的資料，誤將土葬遺體送往火化，令雙方家屬遭受「二次傷害」。（陳諾希攝）

據知，日前有家屬在紅磡寰宇殯儀館，為先人設靈準備出殯。惟家屬在設靈期間，赫見棺內遺體並非至親，遂與殯儀館職員檢視遺體手帶、核實領取遺體的程序，以及翻查出殯紀錄，最終揭發本來安排「土葬」的至親遺體，早已被其他遺屬認領並送往「火化」。據知，事件中被調錯的兩具遺體皆是長者，但未知性別。

殯儀代理指事件罕見 稱殯儀館職員、家屬均有疏忽

有殯儀業界代理聞言後，直言事件罕見，他指2個疏忽才會釀成這宗「調錯遺體」的悲劇。他解釋，所有遺體均會配上識別手帶，以記錄死者姓名及身份證等資料，而遺體由醫院或公眾殮房運至殯儀館殮房「交收」時，職員均須核對遺體的身份。

其次，遺屬在殯儀館辦理出殯儀式時，亦須與殯儀館職員再次核實先人遺體及手帶資料。封棺後便會直接送往火葬場，食環署職員雖會核實資料及法律所需文件，惟此時棺木已經蓋上，入爐火化前不會再打開棺木檢查。

他續指，設靈前殯儀館職員從「凍櫃」取出屍體時，必須檢查手帶資料，而家屬亦有責任確認遺體身份，「不過都有家屬好怕望到屍體」，故不排除因而未有檢查清楚。他估計，事件中殯儀館職員和領錯先人屍體火化的家屬均有疏忽。

東華三院殯儀服務簡介。（網站截圖）

警方接報：兩具先人遺體身份混淆 事件不涉及刑事

警方表示，紅磡警署在本月20日接獲一殯儀機構職員報案，指其同事在本月18日，懷疑將兩具先人遺體身份混淆，並將其中一具遺體交予殯儀服務公司殮葬。報案人要求向警方備案，並稱會自行聯絡家屬跟進。警方指事件不涉及刑事成份。

2006年富山殮房 老翁遺體遭領錯火化

其實本港過去亦曾發生「領錯遺體燒錯屍」事件。2006年3月沙田富山公眾殮房一名91歲老翁的遺體被另一家庭領走及火化，事件中殮房工人沒有核實遺體的識別手帶及屍卡，並為隱瞞錯誤將遺體調包，結果被家屬揭發。事後2名衞生署殮房服務員，被控在公職中行為失當罪，1人罪成。