港版國安法｜清潔女工廁格內被踢門撞傷頭　目擊者：佢流咗好多血

有網民昨日（24日）發起港島區遊行抗議，事行及後釀成衝突，造成19人受傷至少180人被捕，而昨日衝突事件中，銅鑼灣近鵝頸橘底的堅拿道公廁，1名尼泊爾籍清潔女工於工作期間，頭部受傷及懷疑心臟病發，她陷昏迷送院，至今早情況仍然危殆。 至今午（25日）有昨日在場目撃者接受《香港01》訪問指，事發時其工友發現女事主暈倒，「有人踢門撞到佢個頭，之後佢坐喺廁所，暈暈哋！」並指對方流非常多血，救護員其後到場將她送院。至今早，該名尼泊爾籍清潔女工情況仍然危殆。 警方回覆《香港01》查詢指，昨日下午約2時，警方接報指銅鑼灣堅拿道公廁，1名非華裔女子於廁所內暈倒，她由救護車送院治理。警方將案件暫列「有人不適」處理。

目撃者表示該名清潔工事後暈倒在地。（目撃者提供）

昨日示威其間，一名尼泊爾籍清潔女工於廁所內暈倒，懷疑事發時受驚心臟病發。有目撃者接受《香港01》訪問指，事發時發現女事主暈倒，於是報警求助。該名目撃者表示，當時上址有很多示威人士聚集，其間有40名至50名警員在執勤，「有人踢門撞到佢個頭，之後佢坐喺廁所，暈暈哋！」之後該名目撃者查詢對方情況並報警，「佢流血、流好多血，我好擔心！」

根據目撃者提供的相片可見，事發時該名清潔工坐在廁所的地上，地上有數個水樽，而在場有身穿黃色反光衣，相信為急救人員在旁協肋。

醫管局：女傷者早上情況仍然危殆​

十三屆全國人大三次會議日前（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」草案，而立法會則將於本周三（27日）審議《國歌條例草案》（國歌法）。昨日（24日）有網民發起港島區遊行，呼籲參加者於下午由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。

醫管局表示，截至25日早上8時，共有19名傷者（22至72歲）分別被送往東區醫院、瑪麗醫院及律敦治醫院治理。其中1名女傷者早上情況仍然危殆；另外4男2女傷者情況穩定；剩餘9男3女則已經出院。

警方於facebook專頁表示，截至晚上9時半，在銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等地區拘捕至少180人，主要涉及未經批准的集結、非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。政府昨晚發聲明指，對自下午起有「暴徒」在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出嚴重暴力違法行為，政府予以強烈譴責，支持警方果斷採取執法行動。

↓ 昨日「5.24反惡歌法大遊行」遊行情況 ↓