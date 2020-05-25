5.27．直播｜網民發起周三反國歌法圍立法會　數十人今IFC集會

《國歌條例草案》（《國歌法》）將於周三（27日）在立法會恢復二讀辯論，有網民發起「527終極大集氣」，而今（25日）傍晚6時半原定在金鐘太古廣場集會，改為在中環國際金融中心（IFC）進行，為二讀當日「反《國歌法》包圍立法會」集氣，同時反對「港版國安法」。

【19:30】中庭位置一度近百人高呼口號及唱反修例歌曲。現場消息指，IFC外有警車停泊，數名裝軍警員巡邏戒備。其間，IFC外發生交通意外，記者及部分聚集人士一度前往查看。

【18:48】數十人分布在國際金融中心各層，高呼反修例口號，有人高舉港英旗。