跑馬地警署3月遭縱火　警今拘兩男女

今年3月30日凌晨時份，跑馬地警署遭投擲汽油彈，保安員在停車場位置地上，發現2個汽油彈在燃燒，一個已熄滅。警員懷疑有人在桂芳街投擲燃燒彈入警署，並在一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。事隔近兩個月，今日（5月26日）警方就案件拘捕1男1女，涉嫌縱火。

下午2時15分，警方將被捕的一對男女帶回灣仔交加街6號一間賣服裝的店舖，他們頭蒙上黑布，搜證後被帶上警車離開。警員於店內檢走一批證物，包括易燃物卡式石油氣罐、白電油等。