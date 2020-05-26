跑馬地警署3月遭縱火　警今拘兩男女

撰文：凌逸德
最後更新日期：
今年3月30日凌晨時份，跑馬地警署遭投擲汽油彈，保安員在停車場位置地上，發現2個汽油彈在燃燒，一個已熄滅。警員懷疑有人在桂芳街投擲燃燒彈入警署，並在一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。事隔近兩個月，今日（5月26日）警方就案件拘捕1男1女，涉嫌縱火。
下午2時15分，警方將被捕的一對男女帶回灣仔交加街6號一間賣服裝的店舖，他們頭蒙上黑布，搜證後被帶上警車離開。警員於店內檢走一批證物，包括易燃物卡式石油氣罐、白電油等。
下午2時15分，警方將被捕的一對男女帶回灣仔交加街6號一間賣服裝的店舖，他們頭蒙上黑布，搜證後被帶上警車離開。警員於店內檢走一批證物，包括易燃物卡式石油氣罐、白電油等。（陳蕾蕾攝）
+2
3月30日凌晨時份，跑馬地警署有保安員巡邏時聽到3聲巨響，並看見數名人士沿成和道往山上方向離去，警員即時在附近兜截並無發現。保安員在停車場位置地上，發現2個汽油彈在燃燒，一個已熄滅，即通知消防到場調查。警員懷疑有人在桂芳街投擲燃燒彈入警署，一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片，疑2.5米的圍欄太高反彈墮在地上，消防到場將火救熄。警方當時稱，相信起火原因有可疑，並懷疑3名男子與案有關。