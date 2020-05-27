工字鐵奪命意外│籌逾62萬元善款 助遺孀及4年幼子女渡難關

上月27日跑馬地一宗工字鐵墜下意外，無情地奪走了顏訓真的性命，遺下妻子及4名孤雛。顏太頓失家庭及經濟支柱，既要承受失去摯愛的傷痛，亦要獨力照顧4名患有語言發展遲緩的年幼子女，對未來深感徬徨。為助他們渡過難關，匡懷（慈善）基金早前於「01心意」為顏太一家開設籌款項目，短短一星期已為顏家籌得逾62萬元善款，所得捐款已全數交予死者遺孀顏太作4名子女日後教育和生活之用。

相關籌款項目仍然繼續，並將於6月11日結束，請到「01心意」幫助顏太及4名子女渡過難關。 >> 按此捐款

以前嘅日子雖然平淡，生活亦未必比得上其他人，但一家人齊齊整整，咁先係一個家。 顏太

意外發生至今近一個月，顏太表示，自己的情緒已稍為平復，而兩名兒子亦明白爸爸已離世，永遠不會回家的事實。至於一對只有26個月大的孖女對家中遭逢巨變仍似懂非懂，「以前佢哋晚晚喺門口等爸爸放工，佢（顏生）一入門口，孖女就攬住佢。𠵱家（佢哋）好似知唔會再等到爸爸返嚟，成日都拎住爸爸張相...」目前，顏太的姨甥正協助處理顏訓真的後事，盼葬禮於5月底完成後，顏太及4名子女的生活能逐步回復正常。

顏太表示，年幼的孖女彷彿明白不會再等到爸爸下班回家，自意外發生後，經常望著昔日家庭照中爸爸的身影，令顏太甚為心痛。（尹蔚瑩攝）

善款悉數交予顏太 助渡難關

我知應該向前望，但有得揀，我寧願唔要呢筆錢，都想換番個爸爸畀4個仔女... 顏太

匡懷（慈善）基金（下稱：匡懷）早前在取得家屬同意下，於「01心意」平台為顏太一家開設籌款項目，並在一星期內為他們籌得逾62萬元善款。匡懷已將暫時所得的善款全數交予顏太，並表示如有需要，顏太一家可與匡懷聯絡，盼能助他們早日走出傷痛。

匡懷（慈善）基金秘書韋雪怡（右）日前把首筆逾62萬元的善款交予顏太，盼能為她及4名年幼子女提供即時幫助。（尹蔚瑩攝）

對於善長們紛紛伸出援手，顏太表示非常感謝匡懷和公眾的支持，「好多謝佢哋熱心幫助，希望佢哋都身體健康、全家幸福，一家人齊齊整整先至係一個家。」縱然很感激善長的鼎力相助，但顏太坦言，如上天讓她選擇，她寧願過著昔日平淡簡樸的生活，亦不願4名子女失去好爸爸、一家人頓失依靠。惟丈夫離世已成事實，現時她只能堅強地生活，並將子女好好地撫養成人，以慰丈夫在天之靈。

幫助跑馬地工字鐵奪命意外死者遺屬的籌款項目將於6月11日結束，匡懷將於核數後，把餘下善餘全數交予顏太。請捐款幫助顏訓真遺孀及4名子女渡過難關：https://heart.hk01.com/zh/project/10276

縱然內心不捨，但顏太已開始接受丈夫突然離世的事實，並表示會與4名子女好好地生活，盼丈夫在天之靈可以安息。（資料圖片）

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