灣仔激動男擲木梯落街再爬水渠逃走　警拘23歲南亞漢

事發地點灣仔石水渠街10號，警方接報有人疑於上址單位爆竊搜掠。（林振華攝）

一名男子從高處擲下一把木梯。（林振華攝）

多名警員進入佐士敦廣場搜索。（林振華攝）

傍晚6時07分，警方接報灣仔石水渠街10號懷疑有人企跳，其後一名男子報案指懷疑有人於上址單位搜掠，警員及消防到場，一名男子於高處擲下一把木梯，其後於大廈外水渠爬下地面，沿莊士敦道逃去，警員上前追截，男子其後進入莊士敦廣場，有目擊街坊指男子當時懷疑持刀。

多名警員到場增援上樓調查，部分持盾及身穿「鐵甲威龍」戰術保護衣警員於大廈1樓天井，發現一名23歲南亞裔男子並將他拘捕，現場消息指未有檢獲刀具，被捕男子報稱腳痛被送院治理。

警方指，警方接獲途人報案，指發現1名非華裔男子，在水渠街8號一單位形跡可疑，其間該男子懷疑以1條約125厘米長的木梯，毀壞該單位的窗框後，將該木梯往窗外扔下。警方接報到場，該男子往太和街方向逃去。人員隨即在莊士敦道178號對開制服及截停該男子。經初步調查，該名23歲非華裔男子，涉嫌「刑事毀壞」及「自建築物掉下的物體」被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。被捕男子情緒激動，清醒送往東區醫院檢查。