國歌法二讀｜大批警力紅隧口政總外佈防　水炮車中聯辦通宵戒備

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。今早，警方於紅磡海底隧道、添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防。此外，今日凌晨時份，警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。

警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。（蔡正邦攝）

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【0655】警方於facebook帖文指，今早約5時半起，本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通。包括將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路。以及紅磡蕪湖街附近路面上有鐵釘。警方續指，暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。警方呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。

【0643】紅隧：警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。

【0635】政總：警方金鐘添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防，多名防暴警員在場戒備。

【0615】中聯辦：警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。

中聯辦外有水炮車及銳武裝甲車戒備。（陳永武攝）

網民號召「大三罷」 警讉責煽動他人擾亂公共秩序

昨晚（27日）警方facebook發帖，譴責網民煽動他人擾亂公共秩序，並呼籲明早外出的市民要預留較多時間，並密切留意交通消息。警方指，發現有網民號召於明早，在各區堵塞不同的主要運輸幹道，目的為癱瘓交通、拖延警力，以配合圍堵立法會之違法行為。

警方表示，嚴厲譴責煽動他人擾亂公共秩序的行為，並指非法堵路危害道路安全、影響道路使用者及阻礙緊急救援的服務，更可引致他人生命受到威脅。警方說，絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定會果斷執法，包括拘捕違法者和迅速拖走造成嚴重阻塞的車輛，並重申組織或進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》，一經定罪可被判處監禁5年。