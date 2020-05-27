國歌法二讀・持續更新｜警多區屯兵　2學生被捕、葵涌有縱火堵路

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。今早，警方於紅磡海底隧道、添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防。此外，今日凌晨時份，警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。警方指紅磡蕪湖街有人放署鐵釘，現場可見該鐵釘為「鐵蒺藜」，以及將軍澳寶琳路及翠林路有人堵路。 警方於本港多區屯重兵，至今早6時許，警方於深水埗街頭截查2名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜出多個汽油彈、眼罩及頭盔，2人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。另外1名16歲少年於葵涌警署外徘徊，警員在他身上搜出螺絲批，將他拘捕帶署。至早上6時半，荃灣2名 14 及15歲身穿校服學生遇截，在他們身上搜出頭盔及防毒面具，2人被捕帶署。

+ 2

【0812】葵涌：早上7時許，警方接報指有10數名身穿黑衣的暴徒，在葵涌安捷街及大白田街一帶集結，縱火焚燒垃圾桶及雜物，之後迅速逃離現場。案件暫列縱火案處理，警方指現正全力搜證追緝疑犯。

【0757】大埔：大埔太和路近大埔藝術中心，有警車及防暴警員在場戒備。

【0757】葵興：警方指凌晨約5時，有暴徒向葵興港鐵站的列車路軌投擲圍欄，來回軌道均被阻礙。幸好當時未有列車駛經該處，否則很有可能造成嚴重後果。

【0756】荃灣：早上約6時半，兩名分別 14 及15歲身穿校服的學生，在荃灣沙咀道近咸田街一帶徘徊，形跡可疑。警察上前將其截停，在其背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

【0754】九龍塘：港鐵九龍塘站閘外，有5名防暴警員駐守。

【0733】荃灣：荃灣對開位置，有1名青年手持「光復香港時代革命」的橫額，多名防暴警員上前截查。

【0728】沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。

沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。（陳蕾蕾攝）

+ 2

警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。（蔡正邦攝）

【0720】葵涌：今日上午6時許，一名16歲男子在葵涌警署附近徘徊，期間遇見警察並拔足逃跑。警方將其截停，在他身上搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

【0720】深水埗：早上6時許，警方在深水埗青山道及九江街交界附近，截查兩名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

【0655】紅磡：警方於紅磡蕪湖街附近路面上發現鐵釘，現場可見該鐵釘為「鐵蒺藜」。

【0655】警方指，今早約5時半起，本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通。包括將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路。以及紅磡蕪湖街附近路面上有鐵釘。警方續指，暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。警方呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。

【0643】紅隧：警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。

【0635】政總：警方金鐘添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防，多名防暴警員在場戒備。

【0615】中聯辦：警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。

+ 2

中聯辦外有水炮車及銳武裝甲車戒備。（陳永武攝）

網民號召「大三罷」 警讉責煽動他人擾亂公共秩序

昨晚（27日）警方facebook發帖，譴責網民煽動他人擾亂公共秩序，並呼籲明早外出的市民要預留較多時間，並密切留意交通消息。警方指，發現有網民號召於明早，在各區堵塞不同的主要運輸幹道，目的為癱瘓交通、拖延警力，以配合圍堵立法會之違法行為。

警方表示，嚴厲譴責煽動他人擾亂公共秩序的行為，並指非法堵路危害道路安全、影響道路使用者及阻礙緊急救援的服務，更可引致他人生命受到威脅。警方說，絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定會果斷執法，包括拘捕違法者和迅速拖走造成嚴重阻塞的車輛，並重申組織或進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》，一經定罪可被判處監禁5年。