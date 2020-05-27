國歌法二讀・持續更新｜5.27警拘逾16人　中環銅鑼灣示威者佔馬路

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「5.27大三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。今早，警方於紅隧、添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防。此外，今日凌晨時份，警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。警方指紅磡蕪湖街有人放「鐵蒺藜」，以及將軍澳寶琳路及翠林路有人堵路。 警方於本港多區屯重兵，至今早6時許，警方於深水埗街頭截查2名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜出多個汽油彈、眼罩及頭盔，2人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。早上約10時，警員在銅鑼灣東角道截查1名男子，並在他身上搜出懷疑汽油彈，男子被捕帶走，據知被捕的22歲男子為科大4年級學生。 警方指截至早上11時半，拘捕至少16人，被捕人年齡介乎14至40歲，另有3輛汽車被拖走。

銅鑼灣：早上11時許，銅鑼灣希慎廣場內約100人聚集，其間示威者分散於商場樓層，他們高叫口號及唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。（羅國輝攝）

中環及銅鑼灣有示威者佔馬路，警方一度高舉黃旗。（陳諾希攝）

【1315】中環：過百名示威者走出畢打街，佔據馬路，並高呼口號。突然有防暴警衝出，稱「截住、全部唔準走。」將在場示威者截停在一旁搜查 ，被截停的包括在場記者。

【1254】中環：至中午12時，中環置地廣場有人聚集及高叫口號。其間有多名示威者企出馬路。有人聚集及走出馬路，警方舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。

【1250】銅鑼灣：銅鑼灣希慎廣場內約200人聚集，他們於商場樓層高叫口號，而商場外有多名警員戒備，警員兩度舉黃旗，要求示威者散去。

【1205】警方指截至早上11時半，截至早上11時半，警方拘捕至少16人， 年齡介乎14至40歲 ，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、危險駕駛等。另外有3輛汽車被警方拖走。警方稱自今日凌晨起，有犯罪分子在本港多區進行違法活動。警方重申會積極執法，得以維持本港各區公眾秩序。

【1138】薄扶林道：警方指早上約9時半，有車輛沿香港島薄扶林道駛至嘉林閣附近時，車軚被路面上的鐵釘刺穿。警方到場調查後，發現有人刻意以塑膠管穿起鐵釘，放置在行車路面上，嚴重危害道路使用者的安全。

【1128】銅鑼灣：早上11時許，銅鑼灣希慎廣場內約100人聚集，其間示威者分散於商場樓層，他們高叫口號及唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。其間有希慎商場的職員，將近軒尼詩道2個入口封閉。

【1118】銅鑼灣：多名防暴警員於銅鑼灣希慎廣場外戒備，並截查可疑人士。其間一名女士報稱購入一袋老婆餅，她希望贈送予警員，但警員拒絕接收，該女子於是離去。

+ 2

慢駛紅隧司機涉危險駕駛 科大學生攜汽油彈被捕

銅鑼灣SOGO商場外有大批防暴警員，其間警員截1名男子，並在他身上搜出懷疑汽油彈，該男子其後被扣帶上警車離開。（羅國輝攝）

+ 4 + 3 + 2

【1045】銅鑼灣：警方指，早上約10時，警員在銅鑼灣東角道附近巡邏期間，發現1名22歲男子形跡可疑，遂上前截查。警方在該男子背囊中搜出汽油彈、火機及鎚仔等武器。男子涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。

【1035】紅隧：警方指今早約8時半，有汽車在紅磡海底隧道港島出口，罔顧道路使用者的人身安全，刻意慢駛，阻塞交通，警方迅速到場截查有關車輛。經調查後，2名年齡分別26歲及40歲的男司機均涉嫌危險駕駛被捕。該40歲司機亦因藏有鎚仔及眼罩等物品，他涉嫌干犯藏有非法工具可作非法用途的罪行。警方拖走涉事車輛。

【1027】灣仔：警方指今早約9時，一輛停泊於灣仔鴻興道路邊的私家車，在看見警車巡邏經過時，便以慢速行駛，之後突然切入巴士線，駛向紅磡海底隧道往九龍方向，形跡十分可疑，同時違反相關交通規例。警方截停有關車輛，並在車上搜獲頭盔、防毒面具、勞工手套等工具。車上32歲男司機及4名年齡介乎16至17歲的男乘客，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，警方拖走涉事私家車。

【1020】銅鑼灣：銅鑼灣SOGO商場外有大批防暴警員，其間警員截查1名男子，並在他身上搜出懷疑汽油彈，該男子其後被扣帶上警車離開，據了解被捕的男子22歲，他為科大學生；其後，警員在場再拘捕2男2女。

【1020】金鐘：多名防暴警員於金鐘海富中心戒備，其間有警員進入商場範圍，並拉起封鎖線及高舉黃旗，要求在場人士立即離開。

【0955】黃大仙：警方指今日凌晨約4時，警方在黃大仙鳳舞街巡邏期間，發現2名男子形跡可疑，遂上前截查。2人一度嘗試逃跑離開，但被警員成功截停。其後，警員在他們身上搜獲索帶，及在現場檢獲1把鎅刀及1把剪刀。據現場所見，該處有作道路工程用途的臨時圍欄，被人以索帶綁起。2名男子分別為16歲及22歲，他們涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

+ 4 + 3 + 2

港鐵站葵興路軌遭投擲圍欄 葵涌有人縱火燒垃圾桶

+ 3 + 2

【0945】金鐘：今早金鐘站一帶有多名警員戒備，有市民於站內遭截查，其後獲放行。市民劉先生指他於中環上班，今早抵達金鐘處理公事，他稱知悉今日示威活動，於是提早15分鐘出門口。

【0900】紅隧：警方指早上約8時半，有汽車在駛經紅磡海底隧道港島出口時刻意慢駛，嚴重阻塞交通。警方指，警員迅速到場截查有關車輛，並疏導現場車龍，確保上班上學市民不受影響。

【0850】警方指今早，有人於北角、天后、南昌及香港大學等港鐵車站刻意阻礙列車車門開關，以硬物貼在列車門邊，令車門無法正常關上。職員需清理有關物品，才能將列車駛走。

【0830】金鐘：港鐵金鐘站內多名警員戒備，其間1名男子被警方截查。

【0812】葵涌：早上7時許，警方接報指有10數名身穿黑衣暴徒，在葵涌安捷街及大白田街一帶集結，縱火焚燒垃圾桶及雜物，之後迅速逃離現場。案件暫列縱火案處理，警方指現正全力搜證追緝疑犯。

【0757】大埔：大埔太和路近大埔藝術中心，有警車及防暴警員在場戒備。

【0757】葵興：警方指凌晨約5時，有暴徒向葵興港鐵站的列車路軌投擲圍欄，來回軌道均被阻礙。幸好當時未有列車駛經該處，否則很有可能造成嚴重後果。

【0756】荃灣：早上約6時半，兩名分別 14 及15歲身穿校服的學生，在荃灣沙咀道近咸田街一帶徘徊，形跡可疑。警察上前將其截停，在其背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

【0754】九龍塘：港鐵九龍塘站閘外，有5名防暴警員駐守。

【0733】荃灣：荃灣對開位置，有1名青年手持「光復香港時代革命」的橫額，多名防暴警員上前截查。

【0728】沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。

警多區屯重兵 於紅磡路面檢「鐵蒺藜」

沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。（陳蕾蕾攝）

+ 2

【0720】葵涌：今日上午6時許，一名16歲男子在葵涌警署附近徘徊，期間遇見警察並拔足逃跑。警方將其截停，在他身上搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

【0720】深水埗：早上6時許，警方在深水埗青山道及九江街交界附近，截查兩名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

【0655】紅磡：警方於紅磡蕪湖街附近路面上發現鐵釘，現場可見該鐵釘為「鐵蒺藜」。

【0655】警方指，今早約5時半起，本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通。包括將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路。以及紅磡蕪湖街附近路面上有鐵釘。警方續指，暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。警方呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。

【0643】紅隧：警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。

【0635】政總：警方金鐘添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防，多名防暴警員在場戒備。

【0615】中聯辦：警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。

中聯辦外有水炮車及銳武裝甲車戒備。（陳永武攝）

網民號召「大三罷」 警讉責煽動他人擾亂公共秩序

昨晚（27日）警方facebook發帖，譴責網民煽動他人擾亂公共秩序，並呼籲明早外出的市民要預留較多時間，並密切留意交通消息。警方指，發現有網民號召於明早，在各區堵塞不同的主要運輸幹道，目的為癱瘓交通、拖延警力，以配合圍堵立法會之違法行為。

警方表示，嚴厲譴責煽動他人擾亂公共秩序的行為，並指非法堵路危害道路安全、影響道路使用者及阻礙緊急救援的服務，更可引致他人生命受到威脅。警方說，絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定會果斷執法，包括拘捕違法者和迅速拖走造成嚴重阻塞的車輛，並重申組織或進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》，一經定罪可被判處監禁5年。