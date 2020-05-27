5.27．直播｜旺角示威者縱火　防暴警到場驅散

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「5.27大三罷」並包圍立法會，並稱癱瘓交通。今早，警方於紅隧、添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防。此外，今日凌晨時份，警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。警方指紅磡蕪湖街有人放「鐵蒺藜」，以及將軍澳寶琳路及翠林路有人堵路。至下午，中環、銅鑼灣及旺角皆有群眾聚集，警方展開大圍捕，中環畢打街、銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶，警方以涉嫌參與未經批准集結，拘捕約180人。而旺角有群眾堵路，警方亦拘捕逾60人涉非法集結。警方指截至下午5時半，拘捕逾300人。 入夜後，旺角有群眾聚集及堵路，水炮車、銳武裝甲車到達旺角增援。

【2050】旺角﹕有示威者在花園街及奶路臣街交界放火燒路中心離物，防暴警到場驅散，未有救熄火堆。

【2032】旺角﹕防暴警再次沿山東街向西洋菜南街方向推進，並舉起藍旗，然後清走在內街用作堵路的雜物。盲人女律師坐在行人路店舖前，有防暴警了解情況。

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【2026】旺角﹕防暴警截查一輛私家車，有傳媒上前採訪，有警員叫記者返回行人路。現場人士大叫記者有知情權，防暴警推進上行人路，質問是何人說知情權，雙方氣氛一度緊張。一批傳媒聯絡隊警員到場調停。私家車其後獲放行。數分鐘後，水炮車及銳武裝甲車又再度駛過彌敦道近山東街。

【2016】旺角﹕水炮車及銳武裝甲車再度折返，沿彌敦道南行。水炮車一度在近山東街位置停下，並開咪警告現場人士散去，否則進行驅散。然後水炮車再向前駛去。

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【2003】旺角﹕水炮車、銳武裝甲車在窩打老街回，沿彌敦道北行。

【1959】旺角﹕水炮車、銳武裝甲車抵彌敦道，大批防暴警由彌敦道衝入西洋菜南街。防暴警警告現場人士不要再集結。水炮車女裝甲車未有停下，繼續南行。至於衝入西洋菜南街的防暴警未有截獲任何人，然後再慢慢向彌敦道後退。

【1955】旺角﹕西洋菜南街山東街，有人以雜物堵路，一輛的士停在路中心，車頭蓋有一個紙盒。的士司機坐在的士內被困，對於被堵塞表示沒所謂。

晚上6時許，兩名男子於西洋菜南街近豉油街被警員制服。（林振華攝）

【1935】旺角：警員於山東街近砵蘭街舉起藍旗，立法會議員許智峯到場。

【1920】旺角：防暴警員登上警車離開，部分在場人士隨即高叫口號及行出西洋菜南街及山東街馬路，彌敦道仍有防暴警員駐守。

【1910】旺角：兩名被捕男子被帶上警車。

【1900】旺角：西洋菜南街近豉油街行人路上兩名男子被警員制服，現場一度混亂，其間警員曾使用胡椒噴霧，有警員疑被噴中需要洗臉。被捕其中一名白衣男子跪於地上面向牆壁，另一名黑衣男則蹲於地上，兩人手被鎖上索帶，有在場人士向警員指罵，警封鎖現場一段豉油街，有警員持橙柄長槍戒備。

防暴警員清走路障。（歐嘉樂攝）

示威者於彌敦道打開傘陣。（李澤彤攝）

大批示威人士步出彌敦道打開傘陣。（林振華攝）

【1845】旺角：防暴警員繼續於砵蘭街、西洋菜南街等位置戒備，並於行人路旁拉起封鎖線防止有人走出馬路。

【1757】警方指截至下午5時半，警方拘捕逾300人，涉嫌包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等，另外有3輛汽車被警方拖走。

【1750】旺角：防暴警員繼續於朗豪坊對開砵蘭街戒備，其間曾高舉藍旗。

【1735】銅鑼灣：警員於波斯富街一後巷截查5人，其後放行。

【1720】旺角：防暴警員於豉油街截查兩名男子，其後防暴警員再舉起藍旗，再截查7名男女，警員於近西洋菜南街路口拉起封鎖線。

【1715】金鐘：警方指下午約1時半發現羣眾一度佔據軒尼詩道行車線，終在皇后大道東近正義道截停聚集羣眾，經調查後逾50人涉嫌參與未經批准集結被捕。

【1709】金鐘：多名防暴警員於海富中心地下拉起封鎖線，現場未見有人聚集或出現衝突，社民連梁國雄、王浩銘及曾健成等人其後到場拉起反國歌法標語。

【1652】旺角：有示威者於花園街近洗衣街馬路，以水馬及鐵欄等設路障堵路。多名示威者於豉油街近花園街一帶聚集。

【1645】旺角：警方Facebook指下午約2時於油麻地登打士街發現有人將圍欄及摺枱等雜物推出馬路，堵塞一條行車線，警方迅速上前制服一名18歲男子及一名17歲女子，以涉嫌公眾地方行為不檢將他們拘捕。

另外警方亦指於新填地街及咸美頓街交界附近，發現一名14歲少年正手持一枝裝有鐵釘的木棍，上前截查搜獲汽油彈及鐵釘等武器，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。警方調查後懷疑男子與5月10日另一宗油麻地區刑毀案有關，該案件中有人涉嫌破壞區內的閉路電視。

【1638】旺角：示威者於信和中心對開打開傘陣，向於近登打士街的多名防暴警對峙，其後多輛警車到場增援，多名警員下車即衝前，於路旁截停一名人士，其後舉起藍旗。

【1631】旺角：彌敦道鴉蘭中心對開有示威者將數個路牌放於馬路上堵路，防暴警員隨即將路障清走，其後警員向尖沙咀方向後退， 山東街大批人士再次佔用彌敦道。

【1623】旺角：於警車離開後，大批人於旺角山東街向警員指罵，其間防暴警一度舉起藍旗，其後大批人步出彌敦道佔用馬路，向油麻地方向前行。約10名防暴警員於彌敦道戒備及向油麻地方向驅趕。

【1619】旺角﹕防暴警於朗豪坊對開砵蘭街再次舉起藍旗，並將該名截查男子經山東街帶往彌敦道上警車。

【1612】旺角﹕防暴警衝上朗豪坊行人路，截查一名男子。

【1608】警方表示，下午約2時45分，旺角有羣眾闖出馬路，佔據彌敦道多條行車線，又走近車群，將垃圾放在馬路中心，大量行駛中的汽車被逼煞車停下。羣眾不單漠視他人使用道路的權利，其堵路行為更對自身及道路使用者人身安全構成極大威脅。警方迅速到場執法，並向朗豪坊附近集結及叫囂的人羣發出多次警告，要求他們停止集結及立即離去。然而，部分人未有理會，警方遂以非法集結罪拘捕逾60人。

警方警告羣眾立即停止任何危害市民安全及破壞社會安寧的行為，警方會繼續保持高度戒備，遇有違法事件便會堅定執法。

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【1605】旺角﹕防暴警要求一名攜有攝影裝備的人士穿上反光衣，並問他是否記者，該人士正準備取出反光衣，被警方帶至防線後截查。防暴警舉起藍旗，要求聚集人群散開，指現場人士已參與非法集結，現場所見，大部分為記者。然後，防暴警沿砵蘭街向山東街推進。

【1600】旺角﹕旅遊巴駛離現場，防暴警隨旅巴後退，有記者走上馬路尾隨，被防暴警要求返回行人路，現場繼續有群眾指罵警方。警員之後登上警車。旺角站E1出口仍有防暴警戒備，並一度舉起藍旗。

【1550】旺角防暴警走出朗豪坊對出的砵蘭街，一度向山東街方向走去。一名防暴警突然指向行人路，然後衝入行人路外，截查數人。

【1548】銅鑼灣﹕時代廣場對開，防暴警使用胡椒噴劑，至少2人中椒。防暴警之後向希慎方向後退，有群眾緊隨及指罵。然後防暴警舉起黑旗。

【1544】銅鑼灣﹕時代廣場對面行人路，警方截查在場人士，一名穿黑衣的青年試圖掙扎，隨即被數名防暴警員按在地上制服，警方不斷大叫﹕「唔好再郁呀！」，現場所見，男子腳部受傷。防暴警舉起藍旗。警方消息指，至下午約1時，銅鑼灣共有約150人被捕，中環有約30人被捕，涉嫌非法集結。

【1540】銅鑼灣﹕至目前為止，有逾百人被送上警方的旅遊巴士。

【1534】旺角﹕防暴警舉起藍旗。現場有群眾站在行人路上指罵警方，防暴警再度舉起藍旗，有警員要求說粗口的人站出來。至少40名被截查的市民陸續登上警方的旅遊巴，包括身穿校服的女學生。

【1530】旺角﹕朗豪坊外，一名被警方截查、額頭貼有紗布的青年，雙手被鎖上手銬，由救護員送上救護車。

過百名示威者走出中環畢打街，佔據馬路，有防暴警衝出截停在人士及記者。其間防暴警於畢打街驅散人群，並發射多枚胡椒球彈。（曾梓洋攝）

【1525】中環、銅鑼灣：警方指下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，破壞社會安寧。其中在中環，更有人佔據附近馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

【1523】銅鑼灣：防暴警在波斯富街推進，其間一名男子走得較慢，防暴警曾向他出胡椒噴劑，然後一度舉藍旗，之後防暴警退回希慎方向。其後，再多40名遭截查的市民被帶上警方旅遊巴。

【1509】旺角：警員不斷呼喝止被截查的市民，不要使用電話及企好。警方指，下午約2時45分，旺角有人羣一度走出馬路，行車線上大量行駛中的汽車被逼停下。部分人一度走近行駛中的車輛，情況非常危險。亦人將垃圾放置在馬路中心，阻礙行車。

【1455】銅鑼灣：至少40名遭截查的市民被帶上警方旅遊巴。守護孩子成員黃伯到銅鑼灣希慎廣場外，他一度阻止警方拘捕陳凱興傳道。其間在場人士一度起哄，警方亦一度高舉藍旗，至於黃伯在其他成員保護下離開。

【1448】旺角：旺角彌敦道有示威者堵路，其間警方高舉黃旗要求示威者散去。其間，防暴警員衝上行人路，要求在場近100名市民取出身份證，並要求他們向牆站立，包括身穿校服的學生。

【1446】中環：警方現場拘捕至少20人，他們被帶上警方旅遊巴離開。其間大批防暴警員衝向人群，驅趕於環球大廈行人路上的人群。

【1442】中環：警方指，下午1時許，中環畢打街一帶有人羣集結及叫囂，其後突然走出仍然有汽車行駛的畢打街等馬路。警方多次警告人羣返回行人路，部分人拒絕依從，繼續佔據及堵塞馬路，包括皇后大道中、德己立街一帶行車線。

其間有人將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物放置在馬路中心，亦有人在車龍中穿梭行走，甚至有人在馬路上向警察投擲水樽等雜物，情況危及自身和其他道路使用者的安全。警方別無他法，必需使用最低所需武力，包括使用胡椒球以制止相關違法及暴力行為。

【1440】銅鑼灣：被警員截查市民逐一站起來，讓防暴警員搜查隨身袋。

【1434】中環：有區議員詢問被制服的黑衫女子叫什麼名字，在場警員立即制止，稱警方正在進行調查工作，要求他不要防礙警方工作。據現場消息指，被制服的黑衫女子，經截查後獲放行。至下午約2時40分，在場的警員陸續登上警車離開。

中環有警員射胡椒球槍驅散人群，其間有示威者被圍捕。（鄭子峰攝）

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【1426】中環：警方再於畢打街開咪，稱警方作出最後警告，要求在場人士離開，否則作出拘捕行動，有人在場播放《願榮光歸香港》，及高呼口號。防暴警突然衝出，截停LV店前的人士，並稱「已畀機會」。其間，有速龍小隊及防暴警員衝前，將一名身穿黑衫的少女制服。

【1420】旺角：多名示威者朗豪坊聚集，其中有約十人走出彌敦道馬路，到彌敦道589號對開時防暴警繼而上前制服他們，1名男子被按壓在馬路上、雙手扣上手扣，至少3男2女被捕。

【1408】旺角：旺角彌敦道有多名防暴警員，3名男子遭截查。其間有示威者衝出馬路，防暴警員衝出制服至少3男1女。

【1352】中環：警方於德輔道中舉藍旗，要求在場人士離開。防暴警不斷要求記者返回行人路，有示威者將雪糕筒、垃圾桶、鐵馬等扔出馬路中心。其間，防暴警員再次射胡椒球槍驅散。

【1356】銅鑼灣：警員在Apple store外截查逾百名市民，有1名男子稱自己需要食藥，要求警員致電醫管局查詢。有救護車到場將他送院治理。警員問在場人士：「需唔需要飲水，可以飲水」。鵝頸橋有市民一度走出馬路，並沿軒尼斯道往金鐘方向遊行

【1352】中環：警員再次開射胡椒球彈驅散。警方指下午1時許，中環有羣眾走出畢打街一帶的馬路，佔據行車線，原本在附近行駛的車輛無法駛進街道，現場交通一度受阻。警方曾經在現場發出多次警告，要求羣眾停止聚集。

【1350】中環：警方於中環再次高舉藍旗，要求示威者離開及記者返回行人路。至於中環有名店已經落閘，現場多名示威者高叫口號。

【1345】銅鑼灣：銅鑼灣過百人被截查，包括許智峯議員助理及守護孩子義工。

防暴警於畢打街驅散人群，並發射數枚胡椒球槍，並打中記者。（黃偉民攝）

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5.27中環警射胡椒球彈驅散 記者中槍受傷

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中環警員射胡椒球槍驅散示威者。（羅國輝攝）

【1335】中環：防暴警於畢打街驅散人群，並發射數枚胡椒球彈，並打中1名記者。皇后大道中及畢打街交界兩邊行人路仍有人聚集，防暴警再次舉起藍旗，驅趕記者返回行人路。

【1331】銅鑼灣：Apple store外有近50名市民遭截查，他們坐在地上，等待警方指示。

【1326】中環：防暴警於畢打街驅散人群，並發射數枚胡椒球彈。防暴警再次舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。又要求記者返回行人路。

【1322】銅鑼灣：港鐵銅鑼灣一出口已落閘，站內有軍裝警員。其間防暴警員要求記者返回行人路。

【1315】中環：近千名人士走出畢打街，佔據馬路，並高呼口號。突然有防暴警衝出，稱「截住、全部唔準走。」將在場示威者截停在一旁搜查 ，被截停的包括在場記者。防暴警要求在場記者出示記者證，及搜查袋，更強制記者關閉正在進行的直播。《香港01》記者被在場警員要求停止拍攝，並中止記者的直播畫面。

【1254】中環：至中午12時，中環置地廣場有人聚集及高叫口號。其間有多名示威者企出馬路。有人聚集及走出馬路，警方舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。

【1250】銅鑼灣：銅鑼灣希慎廣場內約200人聚集，他們於商場樓層高叫口號，而商場外有多名警員戒備，警員兩度舉黃旗，要求示威者散去。

【1205】警方指截至早上11時半，截至早上11時半，警方拘捕至少16人， 年齡介乎14至40歲 ，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、危險駕駛等。另外有3輛汽車被警方拖走。警方稱自今日凌晨起，有犯罪分子在本港多區進行違法活動。警方重申會積極執法，得以維持本港各區公眾秩序。

【1138】薄扶林道：警方指早上約9時半，有車輛沿香港島薄扶林道駛至嘉林閣附近時，車軚被路面上的鐵釘刺穿。警方到場調查後，發現有人刻意以塑膠管穿起鐵釘，放置在行車路面上，嚴重危害道路使用者的安全。

【1128】銅鑼灣：早上11時許，銅鑼灣希慎廣場內約100人聚集，其間示威者分散於商場樓層，他們高叫口號及唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。其間有希慎商場的職員，將近軒尼詩道2個入口封閉。

【1118】銅鑼灣：多名防暴警員於銅鑼灣希慎廣場外戒備，並截查可疑人士。其間一名女士報稱購入一袋老婆餅，她希望贈送予警員，但警員拒絕接收，該女子於是離去。

中環及銅鑼灣有示威者佔馬路，警方一度高舉黃旗。（陳諾希攝）

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慢駛紅隧司機涉危險駕駛 科大學生攜汽油彈被捕

銅鑼灣SOGO商場外有大批防暴警員，其間警員截1名男子，並在他身上搜出懷疑汽油彈，該男子其後被扣帶上警車離開。（羅國輝攝）

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【1045】銅鑼灣：警方指，早上約10時，警員在銅鑼灣東角道附近巡邏期間，發現1名22歲男子形跡可疑，遂上前截查。警方在該男子背囊中搜出汽油彈、火機及鎚仔等武器。男子涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。

【1035】紅隧：警方指今早約8時半，有汽車在紅磡海底隧道港島出口，罔顧道路使用者的人身安全，刻意慢駛，阻塞交通，警方迅速到場截查有關車輛。經調查後，2名年齡分別26歲及40歲的男司機均涉嫌危險駕駛被捕。該40歲司機亦因藏有鎚仔及眼罩等物品，他涉嫌干犯藏有非法工具可作非法用途的罪行。警方拖走涉事車輛。

【1027】灣仔：警方指今早約9時，一輛停泊於灣仔鴻興道路邊的私家車，在看見警車巡邏經過時，便以慢速行駛，之後突然切入巴士線，駛向紅磡海底隧道往九龍方向，形跡十分可疑，同時違反相關交通規例。警方截停有關車輛，並在車上搜獲頭盔、防毒面具、勞工手套等工具。車上32歲男司機及4名年齡介乎16至17歲的男乘客，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，警方拖走涉事私家車。

【1020】銅鑼灣：銅鑼灣SOGO商場外有大批防暴警員，其間警員截查1名男子，並在他身上搜出懷疑汽油彈，該男子其後被扣帶上警車離開，據了解被捕的男子22歲，他為科大學生；其後，警員在場再拘捕2男2女。

【1020】金鐘：多名防暴警員於金鐘海富中心戒備，其間有警員進入商場範圍，並拉起封鎖線及高舉黃旗，要求在場人士立即離開。

【0955】黃大仙：警方指今日凌晨約4時，警方在黃大仙鳳舞街巡邏期間，發現2名男子形跡可疑，遂上前截查。2人一度嘗試逃跑離開，但被警員成功截停。其後，警員在他們身上搜獲索帶，及在現場檢獲1把鎅刀及1把剪刀。據現場所見，該處有作道路工程用途的臨時圍欄，被人以索帶綁起。2名男子分別為16歲及22歲，他們涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

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港鐵站葵興路軌遭投擲圍欄 葵涌有人縱火燒垃圾桶

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【0945】金鐘：今早金鐘站一帶有多名警員戒備，有市民於站內遭截查，其後獲放行。市民劉先生指他於中環上班，今早抵達金鐘處理公事，他稱知悉今日示威活動，於是提早15分鐘出門口。

【0900】紅隧：警方指早上約8時半，有汽車在駛經紅磡海底隧道港島出口時刻意慢駛，嚴重阻塞交通。警方指，警員迅速到場截查有關車輛，並疏導現場車龍，確保上班上學市民不受影響。

【0850】警方指今早，有人於北角、天后、南昌及香港大學等港鐵車站刻意阻礙列車車門開關，以硬物貼在列車門邊，令車門無法正常關上。職員需清理有關物品，才能將列車駛走。

【0830】金鐘：港鐵金鐘站內多名警員戒備，其間1名男子被警方截查。

【0812】葵涌：早上7時許，警方接報指有10數名身穿黑衣暴徒，在葵涌安捷街及大白田街一帶集結，縱火焚燒垃圾桶及雜物，之後迅速逃離現場。案件暫列縱火案處理，警方指現正全力搜證追緝疑犯。

【0757】大埔：大埔太和路近大埔藝術中心，有警車及防暴警員在場戒備。

【0757】葵興：警方指凌晨約5時，有暴徒向葵興港鐵站的列車路軌投擲圍欄，來回軌道均被阻礙。幸好當時未有列車駛經該處，否則很有可能造成嚴重後果。

【0756】荃灣：早上約6時半，兩名分別 14 及15歲身穿校服的學生，在荃灣沙咀道近咸田街一帶徘徊，形跡可疑。警察上前將其截停，在其背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

【0754】九龍塘：港鐵九龍塘站閘外，有5名防暴警員駐守。

【0733】荃灣：荃灣對開位置，有1名青年手持「光復香港時代革命」的橫額，多名防暴警員上前截查。

【0728】沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。

警多區屯重兵 於紅磡路面檢「鐵蒺藜」

沙田：沙田站外有多名防暴警員戒備，其間約4至5名防暴員截查1名男子，其後將他帶上警車離開。（陳蕾蕾攝）

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【0720】葵涌：今日上午6時許，一名16歲男子在葵涌警署附近徘徊，期間遇見警察並拔足逃跑。警方將其截停，在他身上搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

【0720】深水埗：早上6時許，警方在深水埗青山道及九江街交界附近，截查兩名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

【0655】紅磡：警方於紅磡蕪湖街附近路面上發現鐵釘，現場可見該鐵釘為「鐵蒺藜」。

【0655】警方指，今早約5時半起，本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通。包括將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路。以及紅磡蕪湖街附近路面上有鐵釘。警方續指，暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。警方呼籲外出的市民要預留時間及留意最新交通消息。

【0643】紅隧：警員於紅隧口的巴士站截查途人，並檢查其隨身物品。

【0635】政總：警方金鐘添馬公園、港鐵金鐘站及政總一帶佈防，多名防暴警員在場戒備。

【0615】中聯辦：警方的水炮車及銳武裝甲車，於中聯辦門外通宵戒備。

中聯辦外有水炮車及銳武裝甲車戒備。（陳永武攝）

網民號召「大三罷」 警讉責煽動他人擾亂公共秩序

昨晚（27日）警方facebook發帖，譴責網民煽動他人擾亂公共秩序，並呼籲明早外出的市民要預留較多時間，並密切留意交通消息。警方指，發現有網民號召於明早，在各區堵塞不同的主要運輸幹道，目的為癱瘓交通、拖延警力，以配合圍堵立法會之違法行為。

警方表示，嚴厲譴責煽動他人擾亂公共秩序的行為，並指非法堵路危害道路安全、影響道路使用者及阻礙緊急救援的服務，更可引致他人生命受到威脅。警方說，絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定會果斷執法，包括拘捕違法者和迅速拖走造成嚴重阻塞的車輛，並重申組織或進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》，一經定罪可被判處監禁5年。