國歌法二讀｜慢駛紅隧司機涉危險駕駛　銅鑼灣男攜汽油彈被捕

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」癱瘓交通。警方嚴陣以待，於港島紅隧隧道附近截查可疑私家車，從車上搜出頭盔、防毒面具及勞工手套，車上5名男子被捕；有私家車慢駛，被指刻意阻塞交通，2名司機涉危險駕駛被捕。同時，警方亦在銅鑼灣截查並拘捕5人，其中1人因藏有懷疑氣油彈被捕。

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警方嚴陣以待，於港島截查可疑車輛，以「藏有工具可作非法用途」拘捕5名男子。（警方直播截圖）

今日警方加強警力，於紅隧一帶截查車輛。早上約8時半，有1輛私家車汽車在紅隧港島出口慢駛，被警員截查。兩名年齡分別26歲及40歲的男司機均涉「危險駕駛」被捕，40歲司機因藏有鎚仔及眼罩等物品，同涉「干犯藏有非法工具可作非法用途」。涉事車輛被警方拖走，警方重申 絕不容許任何人以本港主要交通幹道或馬路為籌碼，作出任何危害道路使用者人身安全的行為。

私家車切入巴士線惹懷疑 警檢防毒面具5人被捕

至早上9時許，一輛停泊於灣仔鴻興道路邊的私家車，看見警車巡邏經過後，便以慢速行駛，之後切入巴士線，駛向紅磡海底隧道往九龍方向，警方有感該車輛形跡可疑，同時違反相關交通規例，遂截停車輛。警員在車上搜獲頭盔、防毒面具、勞工手套等工具。32歲男司機及4名年齡介乎16至17歲的男乘客涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕，警方拖走涉事私家車。警方指，現正密切注意各區情況，積極截查所有可疑人及車輛，及早介入，以打擊罪犯計劃進行的違法活動。

據了解，該4名16至17歲少年不認識私家車司機，今早他們透過互聯網相識，並登上司機車前往金鐘、灣仔一帶。

崇光百貨外拘捕5人 1人涉藏汽油彈

警方嚴陣以待，在港島多處加派人手巡邏。上午10時許，大批防暴警員在銅鑼灣崇光百貨外戒備，其間有警員截1名22歲男子，在他身上搜出汽油彈、火機及鎚仔，男子涉「公眾地方管有攻擊性武器」被捕。其後，警員繼續截查多名市民，其中有1名男子及3名女子被捕。

警方指，根據情報顯示犯罪分子有可能在今日進行一些違法暴力活動。警方現正不斷檢視及更新各區部署，針對可疑人物及車輛進行截查，以防止及打擊罪案。

22歲男子涉藏有汽油彈、火機及鎚仔，以「公眾地方管有攻擊性武器」被警方拘捕。（羅國輝攝）