國歌法二讀｜中環警發胡椒球彈打中記者　傳媒被要求停直播

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「5.27大三罷」並包圍立法會，午飯時間數百人在中環畢打街及銅鑼灣崇光百貨對開聚集，置地廣場外人群下午1時許走出馬路，警方舉藍旗警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。原本在銅鑼灣崇光百貨外聚集的人群，則走出軒尼詩道集合，警方兩度舉黃旗，一度與在場示威者爭執。下午1時半防暴警於畢打街驅散人群，並發射數枚胡椒球彈，並打中記者。

中午中環千人走出馬路，警員舉藍旗，記者被要求停直播。（鄧栢良攝）

中環警發胡椒球彈打中記者。（鄧栢良攝）

中環警發胡椒球彈打中記者。（鄧栢良攝）

午飯時間數百人在中環畢打街及銅鑼灣崇光百貨對開聚集。其中銅鑼灣希慎廣場內約200人聚集，他們於商場樓層高叫口號，而商場外有多名警員戒備，警員兩度舉黃旗，要求示威者散去，一度與在場示威者爭執。原本在銅鑼灣崇光百貨外聚集的人群，呼籲走出軒尼詩道集合，警方兩度舉黃旗。在場警員開咪呼籲在場市民離場，不離開的話將會被截查，又紀錄身份證。港鐵銅鑼灣其中個一出口已落閘，站內有軍裝警員。

中環置地廣場外人群下午1時許走出馬路，警方舉藍旗警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。數百名示威者走出畢打街，佔據馬路，並高呼口號。突然有防暴警衝出，稱「截住、全部唔準走。」將在場示威者截停在一旁搜查，包括在場記者。《香港01》記者被在場警員要求停止拍攝，並中止記者的直播畫面。

下午1時26分中環防暴警再次舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們立即離開。又要求記者返回行人路。下午1時半防暴警於畢打街驅散人群，並發射數枚胡椒球彈。

警方表示下午1時許，中環有人群突然走出畢打街一帶的馬路，有人將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物搬出路面，阻礙汽車行駛。有人在車龍中穿梭行走，亦有汽車需閃避路面的障礙物，險象環生。警方在現場恢復秩序期間，依然有人罔顧道路使用者安全，繼續將雜物扔出馬路。警方正在現場果斷執法，並協助疏導交通，避免發生意外。警務人員會盡快恢復路面秩序，讓道路回復暢通。

警方發稿稱因中環有人堵路及投擲雜物，才使用胡椒球制止。警方指下午1時許，中環畢打街一帶有人群集結及叫囂，其後突然走出仍然有汽車行駛的畢打街等馬路。警方多次警告人群返回行人路，部分人拒絕依從，繼續佔據及堵塞馬路，包括皇后大道中、德己立街一帶行車線。有人將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物放置在馬路中心，亦有人在車龍中穿梭行走，甚至有人在馬路上向警察投擲水樽等雜物，情況危及自身和其他道路使用者的安全。警方別無他法，必需使用最低所需武力，包括使用胡椒球以制止相關違法及暴力行為。

警方又稱「有傳媒在報道內文中只提及人群在中環一帶聚集，隻字不提人群堵路及投擲雜物的行為，更形容人群是沿馬路『逃跑』」，指出相關報道內容非常偏頗，忽略警方使用胡椒球的前因後果。