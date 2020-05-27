5.27國歌法二讀｜旺角防暴警彌敦道趕人　朗豪坊拉封鎖線截近百人

立法會今日（27日）就《國歌條例草案》恢復二讀辯論，網民發起5.27三罷等行動，呼籲市民到金鐘集會，各區亦陸續有堵路行動。中午中環及銅鑼灣有人堵路，近百人在銅鑼灣遇截查，防暴警員在中環發射數枚胡椒球彈，並打中1名記者。網民號召下午九龍大遊行，在亞皆老街彌敦道交界集合出發。下午1時45分，有人企圖行出彌敦道佔據往太子方向，警方舉起黃旗示意。下午近3時警員在山東街朗豪坊舉起藍旗要求人群散去，又突然衝上行人路拉起封鎖線，近百名市民在封鎖線內貼牆候查，有少年被制服時頭破血流。

【5.27旺角】網民號召下午九龍大遊行，在亞皆老街彌敦道交界集合出發。下午1時45分，有人企圖行出彌敦道佔據往太子方向。（歐嘉樂攝）

下午近3時，防暴警員於山東街舉起藍旗，警告在場人士散去，然後突然衝上行人路，要求在場近100名市民取出身份證。警員要求近百名市民面向牆站立，包括身穿校服的學生，以及中年婦人。

警方表示下午約2時45分，旺角有人群一度走出馬路，行車線上大量行駛中的汽車被逼停下。部分人一度走近行駛中的車輛，情況非常危險。亦人將垃圾放置在馬路中心，阻礙行車。由於現場交通非常繁忙，受堵路影響，目前旺角區一帶交通嚴重受阻。警方已經即時到場執法，並多次警告人群返回行人路。

警方正在現場疏導交通，為車龍開路，希望盡快回復道路暢通。警方警告人羣停止非法堵路，警方會採取執法行動。

【5.27旺角】下午近3時警員在山東街朗豪坊舉起藍旗要求人群散去，又突然衝上行人路拉起封鎖線。（歐嘉樂攝）

【5.27旺角】一名少年被制服時頭破血流。（歐嘉樂攝）

【5.27旺角】下午近3時，防暴警員於山東街舉起藍旗，警告在場人士散去，然後突然衝上行人路，要求在場近100名市民取出身份證。（蔡正邦攝）