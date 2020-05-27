5.27國歌法二讀｜警方油麻地拘捕14歲男童　涉持鐵釘木棍

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀辯論，網民號召「5.27大三罷」，癱瘓交通及包圍立法會。本港今日多區有人聚集，其中在旺角有人衝出馬路，佔據彌敦道及堵路，警方在旺角拘捕逾60人。此外，警員在新填地街及咸美頓街交界發現1名14歲男童持釘有鐵釘的木棍，截查後搜出汽油彈及鐵釘等，男童涉嫌藏有攻擊性武器被捕，同時懷疑他與本月10日另1宗發生在油麻地區的刑事毀壞案有關。

【5.27旺角】網民號召下午九龍大遊行，在亞皆老街彌敦道交界集合出發。下午1時45分，有人企圖行出彌敦道佔據往太子方向。（歐嘉樂攝）

警方表示，下午約2時45分，旺角有群眾闖出馬路，佔據彌敦道多條行車線，走近車群及將垃圾放在馬路中心，大量汽車被逼煞停。警方指群眾漠視他人使用道路的權利，堵路對自身及道路使用者人身安全構成極大威脅。警方迅速到場執法，並向朗豪坊附近集結及叫囂的人羣發出多次警告，要求他們停止集結及立即離去；然而，部分人未有理會，警方遂以非法集結罪拘捕逾60人。

而稍早於下午約2時，警方表示，警員巡經油麻地登打士街時，發現有人將圍欄及摺枱等雜物推出馬路，堵塞1條行車線，遂上前拘捕1名18歲男子及1名17歲女子，他們涉嫌公眾地方行為不檢。

警員同時在新填地街及咸美頓街交界附近，發現1名14歲男童正手持1枝釘有鐵釘的木棍，遂上前截查，在其背包搜獲汽油彈及鐵釘等武器。經調查後，警方懷疑他與本月10日另1宗發生在油麻地區的刑事毀壞案有關，案件中有人涉嫌破壞區內的閉路電視。男童涉嫌藏有攻擊性武器及刑事毀壞被捕。