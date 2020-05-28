5.28國歌法二讀．持續更新｜防暴警員紅隧駐守　警車多區戒備

《國歌條例草案》今日（28日）在立法會繼續二讀辯論，加上全國人大會議投票表決「港版國安法」，警方嚴防公眾集會，多條主要幹道警車戒備。紅磡隧道九龍入口巴士站有警車戒備，防暴警員駐守。港鐵沙田站外有亦有警車戒備。

【5.28九龍】防暴警員紅隧駐守，警車多區戒備。（蔡正邦攝）

港版國安法內容

《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定 (草案) 》（簡稱港版國安法），主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。

草案內容提及要依法、防範、制止及懲治危害國家安全的行為及活動；強化執法力量、在港設立維護國家安全的機構及執行機制；行政長官須履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育，並定期向中央人民政府提交報告。

針對足球比賽中噓國歌，或涉及使用互聯網和社交媒體發布經篡改的國歌等行為，港府將《國歌條例草案》提交立法會審議，今日恢復二讀。昨日有網民發起包圍立法會反國歌法及「港版國安法」，並發起大三罷及不合作運動，包括中環、銅鑼灣及旺角多區出現群眾聚集及示威，警方至晚上拘捕逾360人，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等；警方並拖走3輛汽車。