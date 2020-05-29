旺角金雞廣場機舖傷人案　15歲傷者情況穩定　警拘6人包括學生

旺角金雞廣場1間遊戲機舖於本月16日發生傷人案，1名15歲姓林少年遭多名男子打至重傷昏迷，至今已留醫近半個月。據悉，少年因脾臟被打至嚴重爆裂，需要整個切除。少年被襲擊的過程被閉路電視拍下，片段更在網上流傳，涉事遊戲機舖職員稱，警方曾到店內翻看閉路電視調查。

警方經過調查，於昨（28日）晚約7時半，在深水埗拘捕6名男子，年齡介乎15至22歲，當中有學生、亦有人報稱無業，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。