機舖滅火筒扑頭傷人案　15歲少年情況穩定　警拘6人包括中學生

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旺角金雞廣場1間遊戲機舖於本月16日發生傷人案，1名15歲姓林少年遭多名男子圍毆，其間遭人持滅火筒重擊頭部，被打至重傷昏迷，至今已留醫近半個月。據悉，少年因脾臟被打至嚴重爆裂，需要整個切除，現場情況穩定。店內閉路電視拍下少年被襲擊的過程，片段更在網上瘋傳，涉事遊戲機舖職員稱，警員曾到店內翻看閉路電視調查。
警方經過調查，於昨（28日）晚約7時半，在深水埗拘捕6名男子，年齡介乎15至22歲，當中有中學生及報稱無業人士，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
15歲少年在機舖內被圍毆，遭打至失去知覺。（網上片段截圖 ）
警方今日就案件交代詳情，旺角警區總督察（刑事）周家文稱，5月16日晚上約9時45分，旺角洗衣街1間遊戲中心內，案中15歲受害人與朋友正在打機，其間遇到7、8個男子，他們當中有人與受害人認識，突然對受害人拳打腳踢，有人更用滅火筒、膠指示牌等進行襲擊，受害人陷入昏迷，施襲者立即逃去無蹤。對於網上有消息指受害人已不治，警方澄清指，受害人送院後已清醒，現時情況穩定，正留院觀察。
旺角警區反黑組接手調查案件，昨晚約7時半在深水埗拘捕6名男子，年齡介乎15至22歲，當中有學生、亦有人報稱無業。周家文表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方指，被捕人士為朋友關係，涉「傷人」被捕。警方經調查，相信被捕人士與受害人早前曾發生爭執，而導致是次事件發生。
旺角警區總督察（刑事）周家文稱，受害人送院後已清醒，現時情況穩定，留院觀察。（蔡正邦攝）
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早前有消息指，姓林傷者為1名中二學生，與施襲者均屬黑幫和勝和成員，疑因「爭女」而爆發同門兄弟打鬥事件。