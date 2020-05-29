TG上煽動暴力　大埔28歲男涉串謀或唆使謀殺被捕　

針對港版《國安法》及《國歌法》示威持續，警方表示，有Telegram頻道發布圖文並茂的武器製作教學，包括製造汽油彈、土製炸彈，亦煽動他人破壞公共設施，甚至殺害警員。警方經調查後，昨日（28日）於大埔拘捕1名28歲男子，為Telegram 群組管理員，他涉嫌「串謀或唆使謀殺」及「煽惑他人作出刑事毀壞」被捕。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，有人透過網上社交平台散播暴力、仇恨言論，煽動他人犯法。網絡安全及科技罪案調查科經過調查，鎖定1個網上社交頻道，頻道主要發布圖文並茂的武器製作教學，包括製造汽油彈、氯氣彈、鏹水、土製炸彈，亦煽動他人破壞公共設施，包括拆鐵爛、智能燈柱、破壞交通燈、燒電霜、襲擊不同政見市民，甚至殺害警員。

警方昨日（28日）於大埔拘捕1名28歲男子，為頻道擁有人，涉嫌「串謀或唆使謀殺」及「煽惑他人作出刑事毀壞」。警方檢獲2部手提電話及1部電腦，不排除有更多人被捕。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第五條「串謀或唆使謀殺」罪，任何人在香港境內串謀，同謀及議同謀殺他人，以及在香港境內唆使、鼓勵、勸說、試圖勸說或建議別人謀殺他人，均屬犯罪，最高可處終身監禁。