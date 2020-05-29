【學生昏迷】女生體育堂戴口罩緩步跑暈倒　專家：復課指引不清晰

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸趨緩和，經歷3個月停課後中小學於周三（27日）分階段復課，小西灣福建中學一名14歲女生，昨日（29日）於上體育課時暈倒，目前留醫情況仍然嚴重，據悉當時女學生戴上口罩進行緩步跑。 教育局復課指引中，指如體育課活動不太劇烈，學生應盡量佩戴口罩，有專家認為局方指引不清晰，建議如學生於較空曠地方進行低強度運動，及保持安全社交距離可不需戴口罩。專家又指於學校裝有AED機，應盡量讓更多教職員學習如何使用。

根據現時教育局《學校復課指引》中有關體育課的注意事項，學校可安排學生以個人或小組形式進行，無需互相接觸的體育活動，例如伸展運動、帶氧運動、緩步跑，亦可逐步恢復一些可保持社交距離的球類運動，如乒乓球或網球。指引中又列明如果活動不太劇烈，應盡量佩戴口罩。

袁偉傑：戴口罩阻礙呼吸 隱性心臟病人士風險更高

仁愛醫院護士學校校長袁偉傑認為，於運動時尤其高強度運動例如快跑、踢足球，需要吸入更多氧氣提高血含氧量，如戴上口罩阻礙呼吸，學生有機會頭暈，對有隱性心臟病的人士發病風險會更高，不戴口罩是合理做法。另外若進行低強度運動如緩步跑、體操等，袁亦認為學生可不戴口罩是比較安全做法，但指運動應於一個較空曠地方進行及讓學生保持安全社交距離。

批教育局指引不清晰

袁偉傑認為教育局指引並不清晰，將決定權交由學校甚至學生決定並不負責任，因教師未必一定完全了解學生的身體狀況，尤其經過數個月停課期，學生有機會長時間留家而未有做運動，因此認為校方亦應安排循序漸進的運動量。

如設有AED機 應盡量讓教職員學習

另外現時有不少中學已裝有AED機（自動體外心臟去顫器），袁偉傑表示若突然暈倒的病人，獲盡快施以心肺復蘇和AED電擊，有效減低缺氧及腦細胞死亡，病人的生還機會較高，而AED電擊若延遲1分鐘，存活率會降低百分之7至10，若延遲超過10分鐘，存活率只有百分之5。袁偉傑認為如果學校設有AED機，應盡量讓更多教職員學習如何使用，有需要時可以盡快急救。