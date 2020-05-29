14歲女體育堂熱身暈倒　教局稱不劇烈活動應戴口罩　專家批不清晰

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸趨緩和，經歷3個月停課後中小學於周三（27日）分階段復課，小西灣福建中學一名14歲女生，昨日（28日）於上體育課時進行熱身運動時感到不適而暈倒，目前留醫情況仍然嚴重。教育局表示，該學生暈倒後，學校即時致電999召喚救護車，1名持有急救證書的老師、在999報案中心的指示下，即時替該學生施心肺復甦法。 教育局復課指引中，指如體育課活動不太劇烈，學生應盡量佩戴口罩，有專家認為局方指引不清晰，建議如學生於較空曠地方進行低強度運動，及保持安全社交距離可不需戴口罩。專家又指如學校裝有AED機，應盡量讓更多教職員學習如何使用。

教育局：擁急救證書老師已即時進行心肺復甦

教育局回覆查詢時表示，該學生在體育堂進行熱身運動時感到不適而暈倒，學校即時致電999報案中心召喚救護車，其間1名持有急救證書的老師、在999報案中心的指示下，即時替該學生施心肺復甦法，而事發後學校亦有通知教育局有關事故。

教育局指，現時每間學校最少須有2名教師曾接受急救訓練，而福建中學約有10名教師曾接受急救訓練，學校每年亦有按教育局的要求，發出通告讓家長填報子女病歷。

根據現時教育局《學校復課指引》中有關體育課的注意事項，當中建議在進行不太劇烈的體能活動時，應盡量佩戴口罩。如進行中等或劇烈強度的體能活動，不宜佩戴口罩，並且應保持最少1.5米距離。學校可安排學生以個人或小組形式進行，無需互相接觸的體育活動，例如伸展運動、帶氧運動、緩步跑，亦可逐步恢復一些可保持社交距離的球類運動，如乒乓球或網球。

袁偉傑：戴口罩阻礙呼吸 隱性心臟病人士風險更高

仁愛醫院護士學校校長袁偉傑認為，於運動時尤其高強度運動例如快跑、踢足球，需要吸入更多氧氣提高血含氧量，如戴上口罩阻礙呼吸，學生有機會頭暈，對有隱性心臟病的人士發病風險會更高，不戴口罩是合理做法。另外若進行低強度運動如緩步跑、體操等，袁亦認為學生可不戴口罩是比較安全做法，但指運動應於一個較空曠地方進行及讓學生保持安全社交距離。

批教育局指引不清晰

袁偉傑認為教育局指引並不清晰，交由學校甚至學生決定並不負責任，因教師未必一定完全了解學生的身體狀況，尤其經過數個月停課期，學生有機會長時間留家而未有做運動，因此認為校方亦應安排循序漸進的運動量。

如設有AED機 應盡量讓教職員學習

另外現時有不少中學已裝有AED機（自動體外心臟去顫器），袁偉傑表示若突然暈倒的病人，應盡快施以心肺復蘇和AED電擊，有效減低缺氧及腦細胞死亡，病人的生還機會較高，而AED電擊若延遲1分鐘，存活率會降低百分之7至10，若延遲超過10分鐘，存活率只有百分之5。袁偉傑認為如果學校設有AED機，應盡量讓更多教職員學習如何使用，有需要時可以盡快急救。

教育局表示，有關復課後進行體育活動指引，是根據衛生防護中心「預防 2019 冠狀病毒病給學校復課的健康指引」及「香港學校體育學習領域安全指引」而编寫，有關指引已於5月13日向學校發出。指引亦建議在進行體育課前，應留意學生身體狀況是否適合進行體能活動，而在上課期間，教師亦應按學生的體能情況適時調節運動量和運動強度，並提醒學生按個人的能力，循序漸進地提升活動的強度。

教育局提醒，教師應經常觀察學生的身體狀況，如學生發燒或出現呼吸道感染徵狀，應停止進行運動，佩戴口罩及盡早求診。在體育課後，教師亦應提示學生要有充足的休息和補充足夠的水分。