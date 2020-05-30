飛行服務隊職員青馬大橋跳海失蹤　3天後浮屍馬灣海面

今日中午12時許，有人在馬灣對出海面發現1具人形物體在水中載浮載沉，消防輪接報到附近一帶的海面巡視，並派出蛙人搜索，最後將1具男性屍體撈起，放到沙灘的涼亭，交由警方調查事件原因。 現場消息指，死者衣着與本周二（26日）於青馬大橋跳海失蹤的31歲姓梁的飛行服務隊職員相似，警方正聯絡其家人確認。

消防輪接報後到附近海面一帶巡視，其後由消防蛙人撈起1具男性浮屍。

本周二（26日）晚上10時許，任職飛行服務隊的31歲姓梁男子，駕駛銀色私家車停泊在青馬大橋往機場方向橋面慢線，其後從橋面躍下，墮海失蹤。青嶼幹線職員發現後報警求助，其後警方、消防及飛行服務隊升機均出動搜救，但當日未有發現。據悉，事主姓梁，未婚，近日曾向家人透露「唔開心」，但未有留下遺書。

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