海怡半島父子釣獲女屍　救援人員撈起證實為22歲失蹤女

周六（30日）晚上近11時半，警方接獲一對父子報案，指在香港仔鴨脷洲海怡半島對開海面，發現懷疑女屍。救援人員趕抵搜索，至今日（31日）凌晨1時許，終尋獲屍體，送回香港仔滅火輪碼頭上岸。 警方證實，死者姓謝（22歲），為1名失蹤人士。其親友於昨晚8時許報案，指在事主位於蒲崗村道的住所內發現遺書，透露受工作問題困擾，懷疑她尋死。警方相信事件無可疑，稍後會驗屍確定死因。

現場消息稱，報案父子昨晚約8時已在上址垂釣，期間釣獲多條墨魚，及至事發時間，卻突然釣獲1件重物，用力拉上水面後，赫見是1具身穿白衫的人形物體，惟未及拖上岸，已被水流沖走，遂立即報警。

報警釣魚客李先生在場協助調查。（陳永武攝）

救援人員搜索近2小時後撈獲屍體。（陳永武攝）

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