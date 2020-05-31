【8.31九個月】市民太子站外獻花　IFC中庭靜坐　防暴警戒備

8.31太子事件發生9個月，網上發起「毋忘8.31港島區靜坐」，號召傍晚6時在中環IFC中庭靜坐，以及晚上7時半，在港鐵太子站B1出口活動。同時，由於近日接連發生3宗休班警員猝死事件，網民以此為名，晚上8時半，發起多區自發「追思會」，旺角、青衣及田心3間警署為主聚集。下午已有大批防暴警在太子站B1出口一帶戒備。

【1843】太子：傍晚6時許，有防暴警察在多個太子站出口布防，多名市民帶備白花到場，交予在場數名區議員收集擺放。

【1829】中環﹕防暴警察IFC外持盾槍戒備。

【1821】中環﹕有市民於IFC展示旗幟，並於中庭靜坐及唱反條例歌曲，又有倚於欄杆市民高舉手機燈光及吹奏口琴伴奏 。