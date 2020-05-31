荷蘭來港奶粉藏790萬元可卡因　21歲男子被控販毒明提堂

香港海關機場科人員昨日（30日）在機場貨運區檢查1件由荷蘭運抵香港、報稱為配方奶粉罐的貨物，合共300罐，惟人員發現其中12個罐內藏約7公斤懷疑可卡因。海關毒品調查科機場調查課接手調查，經監控遞送行動後，發現貨物運至荃灣1幢工廈貨倉，21歲男子收貨時當場被捕。人員並在工廈1單位發現36個奶粉罐已被掏空，罐內有膠袋，上有殘餘的粉末，合共約18.5克懷疑氯胺酮。海關檢獲的毒品市值約790萬元。被捕男子已被控2項「販運危險藥物」，明日（6月1日）在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，毒品調查科機場調查課接手的貨運毒品案，對比去年3月至5月的48宗，今年同期大增156%至123宗。海關又指，奶粉藏毒並不罕見，海關在今年3月檢查機場入口貨物時發現1.2公斤氯胺酮，5月亦曾在貨運物品發現10公斤氯胺酮。