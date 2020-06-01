流浮山受不明氣體侵襲多人不適　單車友眼鼻刺痛　衝入公廁沖洗

元朗浮流山今午（1日）疑受不明氣體侵襲，氣體刺鼻、刺眼、灼痛皮膚，多人不適，路經現場的踏單車人士紛紛到士多買水或衝入公廁沖洗。消防處接獲相關通報，指在上白泥稔灣路近農地位置聞到強烈刺鼻異味。救護員到場替市民作初步診治，4人不適情況緩和，毋需送院。消防員正在現場搜索異味源頭。

元朗浮流山疑受不明氣體侵襲，多名單車友感到眼、鼻及皮膚刺痛，衝入公廁沖洗。（王譯揚攝）

位於流浮山迴旋處對開的廣記士多東主鄺先生憶述，事發下午約2時，「突然間好刺鼻、眼好澀、好痛、皮膚刺」，多名踏單車人士買水清洗雙眼及皮膚，部分人衝到公廁沖洗，「我都唔掂，走過去洗」，其後他見到大批消防車及救護車趕往上白泥方向。

鄺先生指，當時感到氣體「好刺鼻，冇煙、冇味」，「冇先兆」下突襲，他於流浮山經營士多30年，首次發生此類事件。

去年10月28日，屯門曾受不明氣體侵入，《香港01》綜合包括環保署、消防處、立法會議員及居民等資料，估計受影響範圍由警察大興行動基地、良景邨、寶怡花園等屋苑，至屯門碼頭，覆蓋近半個屯門，區內長者、學童、寵物等受到影響，最少11人不適送院，有幼兒皮膚出現紅疹。政府相關部門至今未交代氣體來源及氣體成份。