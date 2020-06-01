土瓜灣貨van撞毁交通橙　同地點5個月內第3宗　街坊：又係呢度？

「又係呢度？」、「條柱係咪犯太歲？」。土瓜灣馬頭角道與馬頭圍道交界1條交通燈柱，今（1日）下午近7時被1輛客貨車猛撞，當場歪斜損毁。警方接報到場調查，證實事件中無人受傷。 此宗輕微意外惹來土瓜灣區街坊熱烈討論，因上址原來經常發生同類事故，有街坊更稱今次已是過去5個月內第3宗。翻查網上資料，同一位置於1月和3月時亦曾發生類似車禍，先後有七人車同的士撞向該位置的交通燈柱。

土瓜灣馬頭角道與馬頭圍道交界位置的1條交通燈柱，在5個月內3度被撞毁，圖為6月1日有客貨車撼向燈柱的情況。（網上圖片/ Facebook 土瓜灣之友 Geo Chu‎）

翻查facebook群組土瓜灣之友的街坊帖文，顯示今年1月25日，有人拍攝到上址的交通橙柱被1輛白色的七人車撞毀，當時車輛的右車頭損毁；另有網民上載上片，指上址於今年3月11日有的士撞向同一位置的交通燈柱，的士右車頭嚴重損毁。

九龍城區馬坑涌區議員黎廣偉接受《香港01》電話訪問時表示，認為因道路設計問題，司機駕駛至上址「出大馬路容易睇唔到」，故「其實耐唔耐」就有交通意外發生。

同處交通燈柱經常被車輛撞倒，引來街坊熱烈討論，有人更形容上址的交通燈柱「短命」，亦有人指如果頻密發生同類意外，運輸署應要檢討該處路面設計應如何改善，否則發生嚴重車禍便後果嚴重。