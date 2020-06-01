新冠肺炎．直播｜瀝源邨祿泉樓增4宗初步確診　袁國勇與房署開會

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，消息指今晚（1日）再增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。晚上10時許，記者到現場視察，發現有4輛救護車到達祿泉樓地下，救護員身穿保護衣，連同推床一起登樓。現場所見，救護員曾在6樓及7樓間停留，其後共有1名男子、2名女子及1名老婦由救護員陪同登上救護車，4人全部送往威爾斯親王醫院。現場消息指，7樓有1名住戶初步確診，8樓有2人，10樓有1人。

港大微生物學系講座教授袁國勇及專家團隊稍後會到場視察，袁表示懷疑瀝源邨有超級傳播者。至晚上11時40分，袁國勇到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。

【23:45】社民連沙田區議員岑子杰亦在現場協助，他表示曾希望進入辦事處了解情況無果，房署職員亦看來一頭冒水，對現場情況不清楚。他指青衣事件後，他曾要求房署檢查瀝源邨喉管，當時檢查後指沒有問題，至於今次大廈懷疑爆發疫情，是否因喉管問題，他指要交由專家調查。今次大廈的初步確診者部分人士年紀較大，亦不是獨居。