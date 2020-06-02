冒牌IPhone｜海關檢售外籍顧客冒牌手機　尖沙咀拘貿易公司夫婦

海關於上星期4（5月28日）分別在葵涌及尖沙咀檢獲約4000件懷疑冒牌電話及電子設備，市值110萬元。海關人員於葵涌貨櫃碼頭南路一帶拆貨場進行反冒牌的特別執法行動，版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝指，透過評估及情報分析，於一物流公司內檢查一批由內地抵港的快遞貨物，檢獲500件懷疑冒牌電話及電子配件。

（陳蕾蕾攝）

海關於上星期4（5月28日）分別在葵涌及尖沙咀檢獲約4000件懷疑冒牌電話及電子設備，市值110萬元。海關人員於葵涌貨櫃碼頭南路一帶拆貨場進行反冒牌的特別執法行動，版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝指，透過評估及情報分析，於一物流公司內檢查一批由內地抵港的快遞貨物，檢獲500件懷疑冒牌電話及電子配件。

跟進調查後，海關同日在尖沙咀一間貿易公司拘捕懷疑涉案的一對夫婦，分別為一名35歲男子及一名32歲女子。同時又搗破該公司的2個冒牌手提電話及配件儲存倉庫，再檢獲約3500件懷疑冒牌手提電話及配件。海關相信涉案公司主要向海外顧客提供應用冒牌配件的手提電話維修服務，以及銷售冒牌手提電話及配件予外籍顧客。被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

司徒志輝續指，涉事公司運作僅2個多月。是次檢獲冒牌電話型號較舊式、質素參差，而且為翻新機，故比市價便宜2至3成。集團以通訊設備與外籍顧客聯繫再出售，相信主要針對亞洲市場，以逃避執法人員追查。

海關指會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌活動。