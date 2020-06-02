好人好事｜患腦退化伯伯迷路誤闖觀塘繞道　暖心鐵騎士窩心相助

患有腦退化的伯伯日前誤闖觀塘繞道，熱心鐵騎士發現後上前相助。上周日（5月31日）中午近12時，1名鐵騎士途經觀塘繞道，駛至觀塘碼頭對開時，赫見1位伯伯手持長雨傘，在馬路路肩位置步行，當時公路上不斷有車輛在伯伯身邊經過，為恐有意外發生，鐵騎士立即停車上前了解，揭發伯伯患有腦退化症，立即報警求助，並一直尾隨伯伯，直至警察到場處理。

鐵臨士Ringo Tam其後於Facebook 一個專頁上分享事件，並呼籲大家「要照顧好身邊有腦退化嘅長者」。記者今日聯絡到Ringo，他稱當時正駕駛電單車經過觀塘繞道，期間發現1名伯伯正在左邊馬路的路肩行走，於是便停車上前了解，「我話呢到係高速公路，唔可以行，好危險。」Ringo又問伯伯住哪裡，對方稱茶果嶺，他欲帶伯伯離開，但對方未有理會，繼續向前行，「我惟有跟住佢，我費事捉住佢，驚佢衝出馬路。」Ringo一直尾隨伯伯，直至警察到場處理。Ringo又稱，當時不少人發現到伯伯，「不過冇人停車幫手」。

Ringo透露，由於其爺爺生前亦有腦退化，所以知道腦退化症患者的行為。他當時與伯伯交談及觀察其行為，懷疑他或患有腦退化。而Ringo的窩心相助得到不少網民的稱讚。

網民點睇：

感謝您，正義之騎士! 網民：Tiger Chris Cheung

如果無記錯呢個伯伯唔係第一次走左出黎,佢老婆都80幾90歲啦。 網民：Wong Ling

以往亦有腦退化症患者誤闖馬路，險象環生。2018年2月初，1名婦人推著手推車沿着金鐘夏慤道中線，直行往灣仔告士打道，再經紅隧過海直出九龍，全程4公里，期間不斷有車在她身邊經過。最後被紅隧職員發現將她截停，警方到場調查，證實婦人患有腦退化症。

腦退化症又稱「失智症」，65歲以上為高危年齡，有百分之五至十的機會患上，記憶變差、認知功能逐漸失去，方向感、判斷力也會隨之消失，會忘記時間、迷失方向，甚至危險地橫過馬路。