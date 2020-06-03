【航拍機撞人】西環女途人被擊中浴血　眼角傷口縫5針

近年駕駛航拍機於本港越來越普遍，亦不時有墜機意外，日前西環發生了航拍機擊中途人事件，女傷者眼角傷口縫了5針，而頭部及手亦受傷，女事主稱，在人煙稠密的住宅區玩航拍機，「意外一次都嫌多」。

事主陳小姐在 Facebook 群組「西環變幻時」發帖文，稱5月31日下午約4時許，行經西環山道橋底時，突然有一部從天而降的航拍機墜下，她被擊中浴血。

事主陳小姐昨日（2日）在 Facebook 群組「西環變幻時」發帖文，稱5月31日下午約4時許，行經西環山道橋底時，突然有一部從天而降的航拍機墜下，她被擊中浴血。突如其來的意外令陳小姐感到慌張，幸好有街坊上前為她止血，陳小姐感謝當日向她伸出援手的街坊。對於在人煙稠密的住宅區玩航拍機，陳小姐稱，涉事位置平時有不少長者及小朋友經過，「意外一次都嫌多」。由於眼角傷口過深，入院後縫了5針，頭頂位置及手指亦有傷口。意外後，陳小姐已報警，將涉事型號DJI Mavic 2航拍機交給警方。

警方於5月31日下午4時許接獲報案，報案人稱其女兒於山道橋底位置被航拍機擊中。

陳小姐當日行經西環山道橋底時，突被一部航拍機擊中浴血。（黃偉民攝）

本港過去亦曾發生航拍機墮機令途人受傷事件。2018年一名建築工人在調景嶺操作航拍機時遇上強風，航拍機被吹至墮地，一名女途人被擊中，右肩受輕傷，法庭最後判建築工人罰款3,000元。

另外，近年本港亦有多宗航拍機意外發生，2019年12月，一名男子於中環海濱一帶拍攝夜景，其間疑因航拍機失控，整部機誤墜駐港解放軍部隊軍營範圍內，解放軍報案，涉事男子被捕。2019年4月尾，一部價值逾萬元的dji Mavic 2 Pro航拍機墜機，壓中停泊在圓方麗思卡爾頓酒店外的一部賓利房車。

2016年，有3名男子在Formula E賽事期間進行航拍，事後各被控一項導致對人或財產造成危害罪，最終各人被罰2,000元。2017年Formula E賽事再有一名姓莫男子在賽車活動場地上空航拍，男子涉違反香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》被捕。

根據相關法例，無人機屬航空器的一種，在飛行安全方面受民航條例規管。根據《1995年飛航（香港）令》，如因魯莽或疏忽操作無人機系統而危害他人或財產安全，可被檢控。一經定罪，最高可被判監禁兩年。