屯門市廣場女子遭搶金鏈　男賊得手速逃

今日（3日）早上約10時半，警方接獲1名女子報案指，她於屯門市廣場1期商場位置，被1名男子搶去金鏈，該男賊得手速逃。據知，女事主並沒有受傷，警員接報到場兜截，暫未有人被捕，案件仍在調查中。

本港近期「搶金鏈」案件：

2020年5月30日：1名男子報稱路經砵蘭街與上海街交界某便利店對開時，遭5名男子搶走值約1萬多元的金鏈，糾纏期間他手部受輕傷，事後拒絕送院。

2020年5月24日：55歲姓練女子被2名戴口罩男子從後扑頭襲擊，搶去頸上價值約1萬元金鏈。女事主頭部受傷，神志不清，但仍繼續上班，惟到達公司後感不適返家。女事主在家中不省人事，其子報警將母親送往院救治，其間發現母失去金鏈，死者延至29日不治。

2020年4月30日：警方接獲1名29歲非華裔男子報案，指他在上水天平路與龍琛路交界，被5名非華裔男子用手襲擊，並劫去一條價值約28,000元的金鏈、及約3,000元現金，其後登上的士逃去。

2020年4月28日：葵涌石籬商場1間珠寶店，有店舖職員報案指，1名男賊疑扮客進入金舖購買金飾，其間示意職員取出一條金鏈。豈料男子取金鏈後，查看約數秒即奪門逃走。金舖負責人表示，被劫的金鏈約值2萬元。

2020年4月11日：一對男女戴名錶扮豪客夫婦，進入屯門良景商場一金舖要求試戴金飾，逗留10分鐘後離開。男子其後折返，要求再次試戴金鏈及鏈墜，其間他突然放下一張他人的信用卡，然後搶去金飾奪門而去。店員見狀跑出追截及高聲呼救，2名休班警行經附近，急跑約 50米後成功制服該名男子。