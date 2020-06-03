無品牌、無產地　大埔藥房散裝口罩含菌量超標25%　海關拘2負責人

撰文：陳康智
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因應新型冠狀病毒肺炎疫情，香港海關今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。
海關今日（3日）表示，最新1批外科口罩測試結果顯示，1款在大埔藥房發售的散裝口罩含菌量超標25%，涉嫌違反《消費品安全條例》。涉案藥房的43歲男及44歲女負責人被捕。海關提醒市民，散裝口罩來歷不明，缺乏基本產品說明，安全成疑，應該避免選購及使用。
海關日前接獲最新1批40個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告，其中1款從大埔藥房購買的散裝樣本含菌量超標25％，涉嫌違反《消費品安全條例》。涉事的外科口罩每包5片，以透明膠袋包裝，售價20元，沒有標明品牌或產地。海關知悉化驗結果後隨即採取行動，到涉案藥房拘捕43歲男及44歲女負責人。
海關將就涉案的外科口罩作進一步化驗，以確定含菌種類，並會追查來源。海關提醒市民，散裝外科口罩質素難有保證，涉及的安全風險亦較高，市民應避免選購。
「守護者」行動目前已經試購超過400款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就240個樣本完成含菌量測試。除今次公布的樣本外，海關於3月14日及4月17日亦已公布另外8款含菌量超出標準上限的外科口罩，其含菌量分別超出標準上限20％至11.5倍。