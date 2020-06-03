無品牌、無產地　大埔藥房散裝口罩含菌量超標25%　海關拘2負責人

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，香港海關今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。

海關今日（3日）表示，最新1批外科口罩測試結果顯示，1款在大埔藥房發售的散裝口罩含菌量超標25%，涉嫌違反《消費品安全條例》。涉案藥房的43歲男及44歲女負責人被捕。海關提醒市民，散裝口罩來歷不明，缺乏基本產品說明，安全成疑，應該避免選購及使用。