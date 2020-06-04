持刀男疑入賭檔後離奇墮樓　警拘6男女　早上1男遭禁錮受傷

旺角發生離奇墮樓事件。今日（4日）凌晨近2時，上海街633號一幢大廈，有人向樓下擲物，期間1男子疑從6樓墮下，跌落大廈2樓平台，他送院時清醒，警方到場拘捕6男女。據知，涉事單位為非法賭檔，事發時男事主被多人持棍襲擊。

至今早案發現場，有途人發現1名中年男子遭數名大漢挾持，並將他帶到上址單位，於是報警。警員到場救出該名六旬男，他由救護車送院治理，其間他大呼自己遇襲受傷。多名警員於地下戒備，2名身穿黑衫男子接受調查。據悉警員當場拘捕2男，懷疑他們與非法禁錮案件有關。