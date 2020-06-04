旺角男子疑持刀入賭檔後離奇墮樓　警當場拘6男女

旺角發生離奇墮樓事件。凌晨近2時，據報上海街633號一幢大廈，有人向樓下擲物，期間1名男子疑從6樓墮下，跌落大廈2樓平台位置。救護員接報到場，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，據知傷者抵院時清醒，不停叫痛，身上有血漬。而警員則在現場截獲5男1女，懷疑與案件有關，正展開調查。隨後將他們帶返警署扣查。

現場消息稱，涉事單位為一個非法賭檔，有2部釣魚機。據悉較早時，有人疑手持一把陶瓷刀進入單位搗亂，檔主遂「吹雞」召來多名大漢，手持木棍登樓「教訓」一番。

期間，該名持刀男疑被多人襲擊，男事主寡不敵眾，只好負傷攀窗沿水渠逃走。惟男事主爬渠期間，突然有人從單位內擲下多件物件，包括一些裝修用的工具，如木鋸、刀具等，懷疑男事主被擊中失足墮樓。

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