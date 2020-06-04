男子持刀闖旺角非法賭檔遭圍毆後墮樓　現場今早再發生禁錮傷人案

旺角發生傷人及墮樓事件。今日（4日）凌晨近2時，一名男子持刀闖入上海街633號一幢大廈內一間非法釣魚機賭檔單位，卻被多人持棍圍毆，男子負傷爬水渠逃走時卻失足，疑從6樓墮至2樓平台，送院時清醒，警方到場調查後拘捕6男女。

至今早，案發現場又發生一宗禁錮傷人案，有途人發現1名中年男子遭數名大漢挾持到上址單位，警方接報到場救出該名六旬男子，事主由救護車送院治理時，大呼自己遇襲受傷。警員在地下拘捕至少2名男子，正追查2宗案否有關連。