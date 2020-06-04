男子持刀闖旺角非法賭檔遭圍毆後墮樓　現場今早再發生禁錮傷人案

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旺角發生傷人及墮樓事件。今日（4日）凌晨近2時，一名男子持刀闖入上海街633號一幢大廈內一間非法釣魚機賭檔單位，卻被多人持棍圍毆，男子負傷爬水渠逃走時卻失足，疑從6樓墮至2樓平台，送院時清醒，警方到場調查後拘捕6男女。
至今早，案發現場又發生一宗禁錮傷人案，有途人發現1名中年男子遭數名大漢挾持到上址單位，警方接報到場救出該名六旬男子，事主由救護車送院治理時，大呼自己遇襲受傷。警員在地下拘捕至少2名男子，正追查2宗案否有關連。
警方在現場截獲3名懷疑涉案男子。(陳永武攝)
今日凌晨2時許，旺角上海街633號一個非法釣魚機賭檔，據悉有人疑手持一把陶瓷刀進入單位搗亂，檔主遂「吹雞」召來多名大漢，手持木棍登樓「教訓」一番。期間，該名持刀男疑被多人襲擊，男事主寡不敵眾，只好負傷攀窗沿水渠逃走。
惟男事主爬渠期間，突然有人從單位內擲下多件物件，包括一些裝修用的工具，如木鋸、刀具等，懷疑男事主被擊中失足墮樓。救護員接報到場，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，據知傷者抵院時清醒，不停叫痛，身上有血漬。而警員則在現場截獲5男1女，懷疑與案件有關，正展開調查。隨後將他們帶返警署扣查。
至今早，另外1名男子被數名大漢挾持，並將他帶到上海街633號涉案單位。（黃偉民攝）
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