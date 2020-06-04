獨行賊專爆自助洗衣店　凌晨犯案被埋伏警員拘捕　至少涉3案

葵青區近月發生多宗自助洗衣店爆竊案件，警方遂加強巡邏及派人在店舖附近監視。今日凌晨2時30分，1名男子走進和宜合道一間洗衣店內撬開銀幣找換機，遭埋伏警員當場擒獲，警方調查後發現男疑犯至少涉及3宗同類案件，涉款2萬3千元。警方呼籲24小時營業的商戶可以增加各種電子支付方式，減少使用現金，以降低被爆竊風險。

葵青警區刑事調查隊盧天朗督察指，警方留意到近日在葵青區一帶24小時營業的自助洗衣店遭爆竊，經過深入調查及分析後，遂對有關店舖加強巡邏。於今（4日）凌晨2時30分，警員於和宜合道138號的24小時自助洗衣店埋伏，其間發現1名男子不停在店外徘徊、形跡可疑，他更急步走進店內以螺絲批撬開銀幣找換機，警員逐上前拘捕該名男子，在他身上搜出580元及螺絲批。

被捕男子39歲姓譚，住石籬（二）邨石佳樓，報稱為運輸工人。警方初步調查所得，他同涉及另外兩宗案件，分別為上月21號及31號，葵青區內的自助洗衣店爆竊案件，共涉2萬3千元，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。

建議用電子支付 降低被爆竊風險

盧天朗督察稱，警方高度關注自助洗衣店被爆竊事件，重申不會姑息任何犯法行為。過去一年，葵青區共發生10宗自助洗衣店被爆竊案件，而所有案件已經被成功偵破。新界南防止罪案科現加強與商戶溝通，建議商戶以不同電子繳付方式如八達通、支付寶，減少使用現金，以降低被爆竊風險。