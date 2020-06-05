旺角醉漢打爆小巴玻璃後逃走　衝出馬路被貨Van撞至重傷

1名滿身酒氣的25歲男子，周五（5日）凌晨在旺角銀行中心對開彌敦道，企圖登上1輛未載客的小巴被拒，他憤然擊碎小巴上落客車門玻璃發洩，司機窮追逾100米至惠豐中心對開亞皆老街時，醉漢衝出馬路圖擺脫追截，即遭1輛駛至客貨車猛撞，面部重創，血流如注，負傷步行1個街口後，終不支倒地，由救護員送院。

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事發於凌晨1時許，涉案姓藍（25歲）醉漢，走往銀行中心對開彌敦道，欲登上1輛前往筲箕灣的紅頂小巴。惟該小巴並非排頭位，尚未載客，姓邵（50歲）司機拒絕讓其登車。司機憶述，醉漢被拒後怒氣沖沖，赤手空拳猛打上落客車門6至7下，其中1塊玻璃應聲粉碎，2人爆發口角，醉漢逃走了事，邵男立即尾隨窮追。

雙方追逐至逾100米外、惠豐中心對開亞皆老街燈位時，醉漢衝出馬路逃走，適時1輛客貨車駛至，收掣不及將其撞倒，醉漢面部撼爆客貨車的左邊車窗，大量出血，客貨車衝前至滙豐銀行對開停下。醉漢捱撞後負傷離去，但步行至50米外亞皆老街近西洋菜南街時，終不支倒地。

在附近的防暴警聞訊趕至，大批義務急救員亦趕抵，即場為受傷醉漢治理，其後交由救護員送往伊利沙伯醫院，幸當時仍然清醒。事後2名司機在場協助調查，邵男對小巴被毀不作追究；而姓陳（37歲）客貨車男司機，則被揭發未有繳付交通告票罰款而被通緝，事後被帶署。

涉事小巴上落客車門玻璃被擊碎。（劉定安攝）

姓邵小巴司機在場協助調查。（劉定安攝）

客貨車司機協助調查，事後被揭發未有繳付交通告票罰款被帶署。（劉定安攝）