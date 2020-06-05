西貢76歲清潔工上班途中　捱私家車撞撼爆擋風玻璃　重創不治

西貢發生奪命車禍！今日（5日）早上6時許，1名身穿運動服的老翁，途經惠民路12號小巴總站對開行人過路處時，遭1輛本田私家車撞倒，他猛撼私家車擋風玻璃，頭部重創昏迷。該名76歲老翁送院搶救，其後不治。涉案的26歲男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 76歲男死者姓廖、人稱阿叔，他於西貢一帶的體育館任清潔工約10年。今早他由西貢甲邊朗村住所，步行至西貢網球場上班時，於上班地外100米遇到車禍不幸身亡。據知廖工作時間為早上6時至下午3時，他於該區工作多年，與工友及街坊關係良好，至於廖育有一對子女，他們亦已長大成人。

老翁遭1輛本田私家車撞倒，他頭部重創倒地，送院不治。（網民上載至facebook群組‎[西貢人]日報）

警方表示，事發時該名26歲男子姓袁男子，駕駛私家車沿惠民路往西貢方向行駛，其間撞到該名正在過路的76歲姓廖男子。廖頭部嚴重受傷，昏迷被送往將軍澳醫院救治，延至上午7時49分被證實死亡。

至於袁涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電2305-7500或2305-7571與調查人員聯絡。