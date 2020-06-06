【黑色暴雨】天文台發出3年來首個黑雨　雨勢集中於新界區

撰文：鄧海興
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【0255更新】天文台發出黑色暴雨警告信號，為2017年5月24日以來，首個黑雨警告，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。
【0130更新】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
香港天文台在凌晨零時40分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；同時，雷暴警告現正生效，並預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。
雨勢集中於新界區，其中荃灣區雷雨交加，天文台發出局部地區大雨報告，指荃灣區在上午1時10分的過去一小時，錄超過70毫米雨量；天文台亦在凌晨1時45分，發出新界北部水浸特別報告，八鄉及錦田、上水一帶成為重災區。
凌晨約2時半，天水圍新生村水深至少2呎，有居民報警指水湧入屋，2名長者被困，他們未有受傷，由消防救出後，送往屯門醫院治理；差不多時間，大埔魚角村亦有居民報案，指有泥水湧入屋內。
本港對上一次發出黑色暴雨警告信號，已是2017年5月24日，上午11時30分至12時30分，持續1小時。
沙田一帶雷雨交加。（劉定安攝）