【黑色暴雨】天文台發出3年來首個黑雨　雨勢集中於新界區

【0255更新】天文台發出黑色暴雨警告信號，為2017年5月24日以來，首個黑雨警告，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【0130更新】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

香港天文台在凌晨零時40分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；同時，雷暴警告現正生效，並預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。