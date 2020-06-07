大埔河河水湧出護堤　碗窰村民憶10年前街坊被洪水沖走慘劇

本港一連兩日下起暴雨，西貢、大埔成為重災區，多條村落有人被困。紅色暴雨警告訊號下，大埔碗窰有村民拍攝到今早大埔河河水泛濫情形，洪水不斷拍打及沖上河邊圍欄，滾滾河水，村民不禁憶起10年前7月中一次悲劇，碗窰沙埔仔村村民林榮益在被大水沖走失蹤，其屍首最後在元州仔對開3公里海面尋回。

大埔河河水泛濫沖上河堤，10年前碗窰村民被洪水沖走致死。（Alex Mo上載至‎Tai Po 大埔）

拍攝者Alex在碗窰居住逾10年，他形容今早受大雨影響，住所對開的大埔河洪水滾滾「（碗窰河）好似山洪暴發咁囉，好大洪水聲，啲浪打到兩3米高，水漲到出護堤。」10年前，碗窰曾發生洪水泛濫，沖走一名村民的悲劇，Alex仍清楚記得當日的事，他憶述指當年事發於下午，他正在工作，家人通知他住所已被洪水淹浸，「屋企人話我聽，屋企浸曬，叫我唔好返去訓。」

他指，以前碗窰一段的大埔河河道淺且較窄，每遇大雨，水浸都會浸入屋。自慘劇發生後，當局改善河道工程亦完成，碗窰段的大埔河已加闊及挖深，情況已有所改善。Alex表示，這兩日下大雨，河流水位一度「打到上橋，成5米高咁上下」，比山竹來襲時更厲害，可幸的是河道護堤堅固，沒有做成重大影響。

另一名居民林小姐，寓所亦位於大埔河近橋位置，她透露自幼居住於上址，以往進行河道工程時，河水不時湧過橋面，10年前更曾有村民被沖走身亡。她續指，近年因工程已完成，即使颱風山竹吹襲亦未見有洪水湧現的情況，今早河水泛濫是在較下游位置發生。

2010年7月23日，香港大雨滂沱，天文台發出該年第一個黑色暴雨警告訊號，當日全港發生逾40宗水浸。受大雨影響，大埔碗窰河流洪水暴漲，附近村屋被淹沒，多條鄉村村民被洪水所困，碗窰沙埔仔村村民林榮益更被沖走失蹤，救援人士其後在元州仔對開3公里海面尋回林的屍體。

翻查資料，當年渠務署在大埔河上游進行防洪改善工程，村民與死者家屬質疑洪水泛濫與工程有關。時任發展局局長林鄭月娥表示河床及通道有大石、泥沙及雜物積聚，並安排承建商去清除，而時任渠務署署長的劉家強亦承認，阻塞渠道的大石部份來自工程工地。不過死因庭指，水浸與河道改善工程無關，河道氾濫是連日大雨再加暴雨所致，最終裁定死者死於意外。