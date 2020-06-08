【水龍捲・有相】赤鱲角三跑工地對開現水龍捲　香港罕見

香港持續暴雨，連續3日接連發出黑色、紅色及黃色暴雨警告信號。今（8日）上午10時正左右，天文台收到赤鱲角水龍捲報告。有網民上載圖片，顯示機場第三跑道地盤附近現水龍捲，天海連成一條雲柱。據上載圖片的網民所講，水龍捲出現時間短，轉眼已消失。

赤鱲角三跑工地對開現水龍捲。（Samuel Tai‎社區天氣觀測計劃 CWOS）

天文台網站介紹水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，風速一般較陸地上的龍捲風為低，在香港較為罕見。水龍捲分為兩類，第一類較為常見的水龍捲是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。