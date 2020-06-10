屯門30歲男駕車外出後失蹤疑欲輕生　親友報警　網上廣傳尋人

6月9日晚上，網上多個討論區，均有廣傳一組車牌號碼，指車主駕車離開寓所後不知所終，恐他會「睇唔開」意圖輕生，冀網民幫幫眼多加留意。此外，有的士台亦收到求助資料，希望在街上遊走之的士司機協助尋人。

網上帖文大致如下：「發現屋企有類似遺書，電話都冇帶，求下各方親朋好友幫幫手周圍兜兜搵下佢，幫忙出post。32歲，175cm高，短黑髮，著白色T shirt, 短褲拖鞋，揸住白色Golf SG9044出左門口！屯門友幫忙見到即call 96879007」；亦有另一帖文寫道「M /32歲，175cm高，短黑髮，著白色T shirt, 短褲拖鞋，揸住白色Golf SG9044出左門口。急！請各師兄留意白色golf車牌SG9044，朋友睇唔開，如見車請立刻通知我94472211萬分感謝」

《香港01》向警方查詢，警方指，於6月9日晚上10時02分，接獲1名女子報案，指其兄長（姓凌，30歲）駕車離開屯門寓所後失蹤，恐會自殺。警方將案件列作「企圖自殺」跟進，暫仍未尋獲事主。據悉，警方曾於龍鼓灘一帶進行搜索，但未有發現。

疑失蹤男子駕駛的白色GOLF私家車。(網上圖片)