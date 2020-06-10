竹園南邨謀殺｜相識廿載　疑工作積怨、因財反目　債主持刀殺鄰居

黃大仙竹園南邨華園樓走廊位置，昨日下午兩名男子疑因借錢問題發生爭執，56歲姓陳男子盛怒下持生果刀追斬53歲姓葉男子，傷者重傷送院，延至深夜時份不治。警方當場拘捕姓陳男子，案件列為「謀殺」跟進。 今日（10日），黃大仙警區刑事調查隊總督察莫子威交代案情稱，死者與疑兇相識近20年，兩人曾經一同做清潔工，之後成為朋友及鄰居關係，死者不時往被捕人家中聊天，及向疑兇借了大量金錢，近年兩人因工作而有積怨，「男死者係工作上對於男被捕者有啲所謂陷阱，令到男被捕人失去咗工作。」警方稱，是次事件導火線懷疑是死者曾導致被捕人失去工作，所以疑兇懷恨在心而起殺機。

事發時，被捕人以一把23厘米長的生果刀捅向死者。警方其後於案發現場檢獲行兇利器。（陳諾希攝）

莫子威稱，案發地點為黃大仙竹園南邨華園樓15樓一個單位，昨日下午1時43分，男死者如常探望其鄰居，即被捕男子，期間兩人因金錢問題發生爭執，被捕人以一把23厘米長的生果刀捅向死者，死者隨即奪門而出，及大聲呼救，惟疑兇尾隨男死者，並繼續以刀襲擊死者，過程中驚動同層住戶，有人報警求助。

警方接報到場，於走廊位置發現傷者倒地，已不省人事，警員立即於涉事單位將疑兇拘捕。重案組人員於案發現場發現行兇利器，及找到目擊證人，亦在被捕者家中搜出6把氣槍，有人聲稱只是作陳列用途，並未有用於非法用途，不過警方稱會將氣槍作進一步化驗，調查是否有其他案件牽涉在內。

死者身上有10多處刀傷

莫子威表示，傷者被送往聯合醫院急救，他身上有10多處刀傷，包括後腦、頸、兩手臂、手掌及腰間均有很深的刀痕，延至深夜不治。而在警誡下，有人承諾與死者認識多年，但素有積怨，於爭執時殺機動起，便發生斬人血案，警方現時已有足夠證據檢控被捕人「謀殺」罪。